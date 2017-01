Praktično vso sezono je trener Krke Dejan Mihevc čakal, da bodo njegovo moštvo poškodbe ključih igralcev pustile pri miru. V vmesnem času so Novomeščani v ligi ABA padli na samo dno, a vmes nikoli izgubili upanja v boljši jutri. Ko je dolenjsko moštvo končno le zaigralo v polni postavi, je bil rezultat nemudoma viden. V prejšnjem krogu je namreč padla Cedevita. A s tem boja za obstanek v jadranskem tekmovanju nikakor ni konec. Že jutrišnji obračun v Zadru bo za Krko znova izredno pomemben. Kot bo za Olimpijo tekma proti Karpošu. Ljubljančani so se po šestih zmagah na zadnjih osmih tekmah namreč znašli v položaju, ko za petouvrščeno Cibono zaostajajo le še za dve zmagi. Slačilnico zmajev je sicer v preteklih dneh stresel incident, ki se je zgodil v noči na nedeljo.

Košarkarji Olimpije so se namreč po zmagi proti Ciboni v Ljubljano vrnili sredi noči, Nikola Janković in Stevan Milošević pa sta se nato odločila preveriti še nočni utrip v slovenski prestolnici. A stvari se, kot smo uspeli izvedeti, niso odvile po njunih željah. V eni izmed šišenskih diskotek sta bila namreč kmalu po prihodu fizično napadena, kar je bil tudi vzrok, da Janković nato na sredini tekmi proti Zlatorogu v Laškem ni nastopil. »Podrobno zadeve ne bomo komentirali, saj gre za osebni zadevi posameznikov. Vse skupaj je že preteklost, stvari pa smo uredili interno in v skladu s klubskimi pravilniki,« so ob našem poizvedovanju sporočili iz Olimpije, kjer so hkrati potrdili, da bo Janković proti Karpošu že na voljo trenerju Gašperju Okornu.

Slednji se zaveda, da ima Olimpija v zadnjih sedmih krogih priložnost, da se še povzpne po lestvici in ujame peto mesto, ki zagotavlja igranje v prihodnji sezoni evropskega pokala. »Želimo si potrditi zmago iz Zagreba, a bo za to potreben resen in zavzet pristop. Verjamem v svoje fante in jim zaupam. Vem, da imajo veliko željo po zmagah, zato sem prepričan, da bodo v Stožicah dali svoj maksimum,« pravi Gašper Okorn.

Pred Krko je po težkih zaporednih preizkusih proti Budućnosti, Crveni zvezdi in Cedeviti na voljo trojček tekem proti neposrednim tekmecem za izpad – Zadru, Mega Leksu in MZT. Novomeščani imajo od Zadra kakovostnejše moštvo, a v dvorani Krešimirja Ćosića nobenemu nasprotniku ni lahko. Tega se pri Krki zavedajo, a po uspehu proti Cedeviti samozavestno napovedujejo, da jih zanima zgolj zmaga.

Liga ABA, 20. krog, danes ob 17. uri: MZT – M. Leks, ob 19. uri: Budućnost – Partizan, ob 21. uri: Cedevita – Igokea, jutri ob 17. uri: Zadar – Krka, ob 19. uri: FMP – Cibona, ob 21. uri: Olimpija – Karpoš, ponedeljek ob 18. uri: Crvena zvezda – Karpoš.