»V Brežicah vse porušeno, akoravno hiše še kolikor toliko stoje. Znotraj vse porušeno. Hvala bogu, da je bil potres podnevi. Družina zdrava, a prestrašena. Morali smo se preseliti. /.../ Potresuje se še zmerom vsaki dan večkrat in groza je velika. Tudi v Čatežu, Cerkljah, Krški vasi in sploh celi okolici /.../« Tako je zapisano na razglednici, poslani teden dni po potresu. Podpisal jo je dr. Hudelist, hranijo pa jo v Posavskem muzeju Brežice.

Bil je 29. januar 1917. Dan je bil mrzel, pod minus deset stopinj Celzija, snežna odeja debela pol metra. Ob 9.22 je prebivalce Brežic in okoliških vasi prestrašil močan potresni sunek. »Tresenje je prišlo najprej navpično iz globine, sledili so mu hitri in močni horizontalni nihaji. Grmenju podoben hrup je preglasil ropot podirajočih se dimnikov in sten. Ljudi v hišah je zavil gost oblak prahu, tisti na ulicah so bili v smrtni nevarnosti,« ugotovitve takratnega geologa Aleksandra Tornquista o najmočnejšem potresu na slovenskih tleh v zadnjih sto letih povzema dr. Ina Cecić, seizmologinja v Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki bo sodelovala tudi na jutrišnjem strokovnem posvetu ob stoletnici potresa v Posavskem muzeju.

Zavrtelo je dimnike in nagrobnike

Potres je dosegel intenziteto 8. stopnje po evropski potresni lestvici, čutila ga je vsa Slovenija. Komisije za popis škode so takoj po potresu popisale stanje v 24 naseljih. Na območju Brežic ni bilo hiše, ki ne bi bila poškodovana, hudo so jo skupili tudi v Krški vasi, Zakotu, Šentlovrencu, na Čatežu. Če so zunanje stene še obstale, so se mnoge notranje porušile, tudi stropi, odpadal je omet, nastale so razpoke. Še najbolje so jo odnesle lesene hiše. »Tudi vse cerkve so bile poškodovane. V Cerkljah, recimo, je bila cerkev stara komaj deset let, pa je bila v potresu tako poškodovana, da so jo morali zapreti, in pol leta je trajalo, da so jo počasi obnovili. Na brežiškem vodovodnem stolpu so nastale velike vertikalne razpoke, tako da so ga pred obnovo opasali z jeklom. Tudi v gradu so se porušili nekatere stene in stropi, poškodovano je bilo stopnišče,« pripoveduje kustosinja v Posavskem muzeju Brežice Vlasta Dejak.

Čeprav nekateri časopisni viri iz takratnega časa omenjajo štiri žrtve, sta zagotovo potrjeni dve, pravi Dejakova. Ena je bila Ana Voglar, ki je bila v Brežicah na obisku, druga pa neka ženska, ki je ob Savi prala perilo. »Ko je zagrmelo in zabobnelo, se je tako prestrašila, da je padla v vodo in se utopila. Bilo je tudi veliko ranjenih, zagotovo več deset. Znano je, da so iz ruševin ene od hiš v Krški vasi potegnili dva mlada fanta, vendar sta preživela.« Dimnike je zavrtelo v nasprotni smeri urinega kazalca, nekateri so se sesuli. Zvrtelo je tudi nagrobnike na brežiškem pokopališču, precej se jih je prevrnilo.