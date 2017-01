Šmarski zdravstveni dom še ne bo dobil direktorja s polnimi pooblastili. Četrtkova seja občinskih svetov v občinah Kozje in Rogatec je bila namreč odločilna in svetniki so že zapečatili usodo Marjana Dikaučiča, ki je bil resen kandidat za to mesto po tretjič objavljenem razpisu. V začetku januarja so ga med osmimi prijavljenimi kandidati najprej izbrali člani sveta javnega zavoda zdravstvenega doma (ZD) Šmarje in ga kot najprimernejšega predlagali v potrditev še vsem šestim kozjanskim občinam, ki so ustanoviteljice tega javnega zavoda.

Dikaučič je dobil večino glasov članov sveta, in sicer osem, dva manj pa dosedanja vršilka dolžnosti direktorice ZD Irena Nunčič. Večini neznani Dikaučič, po izobrazbi pravnik, doma iz Slovenske Bistrice je bil s tesno večino, dobil je namreč deset glasov od 19 svetnikov, potrjen na prvi občinski seji v Šmarju pri Jelšah. A to ni pomenilo še nič, saj bi moral počakati na vse preostale občinske svete še petih občin in na vseh bi ga morali svetniki prav tako potrditi. To pa se ni zgodilo ne v Kozjem in ne v Rogatcu in zdaj je že jasno, da tudi po tretjem poskusu šmarski ZD še ne bo dobil direktorja.

Dva sporna člena odloka

Kot pravi Peter Misja, župan občine Podčetrtek, se bo zdaj vendarle treba pogovoriti in tudi kaj dogovoriti. »Po mojem mnenju bi bilo prav, da bi najprej spremenili dva sporna člena v novem odloku. Tistega, ki določa izobrazbo, saj se vsi strinjamo, da je potrebna univerzitetna oziroma druga stopnja izobrazbe, in tistega, ki določa sestavo sveta zavoda,« pravi Misja. Trenutno je ta že številčno napačna, saj v svetu sedi po šest predstavnikov ustanoviteljev, šest predstavnikov iz vrst zaposlenih in trije zunanji člani. »Od teh treh sta dva iz vrst zdravstvene zavarovalnice, ki sploh nista z našega območja in ustvarjata največ problemov. Prav tako bi morali doseči, da ne bo le ena oseba narekovala tempa svetu, pač pa se bodo znali tudi člani med seboj pogovarjati. Glede na to, da je sedanji svet zavoda omadeževan, saj so glasovali proti zakonu, čeprav so bili na to opozorjeni, pa bi bilo prav, da bi tisti, ki so to zakrivili, odstopili sami,« še pravi Misja.

A meni, da se to verjetno ne bo zgodilo. Zato bi morali najti nekoga, ki bo dobil soglasje na vseh šestih občinskih svetih. »Kdo bi to lahko bil, je stvar pogovora. Po moje ni bilo prav, da smo odstavili direktorja, ki je imel rezultate in je spremenil delovanje ZD na bolje, in to na podlagi do zdaj nedokazanih izjav, da so nekateri zaposleni žrtve mobinga. Do danes me ni poklical niti eden od tistih, ki tako zelo trpijo zaradi mobinga, da bi mi rekel, da nimam prav. Sem se pa pogovarjal z dobro polovico zaposlenih v ZD, ki menijo, da direktorica dela v dobro tega javnega zavoda. In tega bi se morali zavedati vsi,« razmišlja Misja.