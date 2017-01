Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2016 se je prevesil v drugi del. Znan je namreč seznam podjetij, ki so se odločila za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, kar je tudi srčika izbora. Podjetje se namreč na temelju ocene zaposlenih, ki pomeni 80 odstotkov cele ocene, in poslovnih rezultatov uvrsti na določeno mesto v svoji velikostni skupini podjetij, najboljših sedem podjetij pa se v finalu poteguje za naziv najboljši zaposlovalec.

V Zlato nit 2016 se je prijavilo 87 organizacij, kar je nekaj več kot v predhodnem izboru, ko jih je bilo 82. Pri prijavljenih organizacijah skupno dela več kot 17.000 ljudi, od tega jih je na anketni vprašalnik odgovorilo 6856.

Dobri odnosi so ključni za poslovni uspeh

»Tudi v deseti Zlati niti prepoznavamo izjemne organizacije, ki so se odločile ponovno ali prvič postaviti si ogledalo in preveriti kakovost odnosov med zaposlenimi in organizacijo. Vse bolj se izkazuje, da so prav odnosi tisti, ki nas povezujejo in delajo zavzete in imajo izjemno velik vpliv na uspešnost poslovanja. V letošnji sestavi sodelujočih je največ malih podjetij, tistih z do 50 zaposlenimi. Teh je 45, srednje velikih je 32, deset pa se jih uvršča v kategorijo velikih podjetij z več kot 250 zaposlenimi. Takšna struktura ustreza tudi strukturi slovenskega gospodarstva, v katerem prevladujejo mala in srednje velika podjetja,« povzema prve ugotovitve Anisa Faganelj iz družbe Mediade, vodja projekta Zlata nit.

Njene izkušnje predvsem skozi pogovore s podjetji kažejo, da je Zlata nit v slovenskem prostoru prepoznaven projekt, kar se odraža tudi v vedno večjem številu podjetij, ki sodelujejo prvič in prepoznavajo vrednost projekta. V pisani druščini 347 različnih organizacij, kolikor jih je sodelovalo v vseh 10 izborih, je predvsem med velikimi podjetji vse več takih, ki se za merjenje kakovosti odnosov med zaposlenimi in organizacijo odločajo vsako drugo leto.

Tudi tokrat je izbor nadgrajen, pojasnjuje Anisa Faganelj. »Zlata nit ima v sebi vgrajen virus razvoja, če se malo pošalim. Deseta obletnica je morda še bolj kot kakšno drugo leto priložnost, da se vprašamo, ali imamo krmilo naravnano v pravi smeri. Odgovor je načelno pritrdilen, je pa tako, kot velja za organizacije, tudi Zlata nit dolžna razmišljati o spremembah in preobrazbi, izvajati potrebne premike in slediti svojemu poslanstvu v novih okoliščinah. V tem smislu smo se skupaj s članom izborne komisije Nikom Mejašem iz OK Consultinga lotili prenove vprašalnika o voditeljstvu in ga zastavili v smer raziskovanja elementov organizacijske kulture kot druge plati voditeljstva.«

Dnevnikova analitska služba bo te dni podrobneje pregledala vprašalnike, ki so jih anonimno izpolnili zaposleni, in poslovne rezultate podjetij ter določila v treh velikostnih skupinah po sedem finalistov. Te bodo bralci spoznali prihodnjo soboto, 4. februarja. Zgodbe finalistov bomo predstavljali med 11. februarjem in 4. marcem, zaključni izbor najboljših zaposlovalcev bo v četrtek, 23. marca.