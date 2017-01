Primorski kriminalisti so razbili navezo, ki je na veliko prekupčevala z ukradenimi avtomobilskimi deli in jeklene konjičke tudi kradla. V hišnih preiskavah so policisti zasegli okoli 600 ukradenih avtomobilskih delov. Štirje primorski avtomehaniki in avtokleparji so ukradene dele nameščali v avtomobile svojih strank, čeprav so vedeli za njihov sporni izvor.

»Vsi zbrani dokazi potrjujejo sum, da je na območju Slovenije razširjen črni trg rabljenih nadomestnih avtomobilskih delov iz razstavljenih ukradenih vozil, s katerimi se opravljajo popravila podobnih poškodovanih in okvarjenih vozil. Tako v zakonitih kot tudi v nezakonitih delavnicah,« je včeraj pojasnil vodja koprskih kriminalistov Dean Jurič in opisal še en način delovanja tatov in prevarantov: »Nedvomno je v Sloveniji zelo razširjen tudi trg prodaje rabljenih osebnih avtomobilov, ki jih poškodovane pripeljejo iz tujine in pri nas popravijo s takšnimi ukradenimi nadomestnimi deli. Nato jih prodajo naprej in jih ob tem pogosto oglašujejo celo kot nepoškodovane. Posebej žgoč problem so poškodovana in pokvarjena vozila znamke BMW,« je iznajdljivost goljufov opisal Jurič. Policisti sicer sumijo, da so osumljenci s pomočjo delov ukradenih avtomobilov tudi goljufali zavarovalnice, vendar ta del preiskave še ni končan.

Ukradli najmanj 52 avtomobilov in traktor

Kriminalistična preiskava pa je že doslej pokazala velik obseg nezakonitih poslov. Policisti so ugotovili, da 600 ukradenih avtomobilskih delov pripada najmanj 52 avtomobilom, največ beemvejem, pa tudi volkswagnom, mercedesom, audijem in citroenom. Ti avtomobili so bili v zadnjih letih večinoma ukradeni v Sloveniji, najmanj 10 vozil pa so ukradli v Italiji, Švici in Avstriji. V hišnih preiskavah so policisti zasegli tudi traktor, ki je lani izginil iz okolice Kopra.

Policisti za zdaj sumijo 30 in 52 let stara avtokleparja iz okolice Kopra ter 32 in 62 let stara avtomehanika z istega območja, ki so v svojih delavnicah strankam (ne da bi te vedele) nameščali ukradene dele. Med ovadenimi so tudi 59-letni Ljubljančan ter 26 in 42 let stara pajdaša iz Kopra, ki so avtomobile kradli, jih razstavljali in sestavljali ter prodajali naprej. To so počeli v domačih prostorih in v najetem skladišču v Izoli.

Avtoličarjema in avtomehanikoma zaradi kaznivega dejanja prikrivanja grozi do pet let, tatovom pa do osem let zapora. Policisti računajo, da bodo napisali še kakšno kazensko ovadbo zaradi ponarejanja listin in zavarovalniške goljufije.