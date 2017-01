Policisti niso zadovoljni z varnostnimi razmerami na slovenskih cestah. Lani je namreč v prometnih nesrečah umrlo 130 ljudi oziroma deset oseb več kot leta 2015. Zato zdaj uvajajo nove varnostne ukrepe, s katerimi želijo okrepiti nadzor prometa, predvsem na avtocestah. Eden izmed najbolj izpostavljenih bi moral delovati že več kot leto dni.

»Z zagonom sekcijskega merjenja hitrosti želimo izboljšati prometno varnost na kritičnem delu štajerske avtoceste,« je včeraj razložil Robert Vehovec iz sektorja prometne policije na generalni policijski upravi. Po njegovih podatkih namreč na trojanskem odseku najvišjo dovoljeno hitrost prekorači skoraj tri petine voznikov. Prekrškovni sistem bodo vklopili v ponedeljek. »Zato voznike pozivam, naj prilagodijo hitrost in upoštevajo omejitve tako na območju trojanskih predorov kot na vseh drugih cestah,« je dejal Vehovec.

V sekcijskem merjenju hitrosti se izvaja merjenje povprečne hitrosti vožnje med vstopno in izstopno točko na določeni razdalji. Kameri, nameščeni pred predorom Trojane, fotografirata vsa vozila in v šifrirani obliki evidentirata njihove registrske tablice ter čas vstopa v merilno mesto. Kameri za predorom Podmilj prav tako fotografirata vozila in evidentirata njihov izstopni čas. Če je čas vožnje med posnetkoma pod dopustno mejo, je voznik vozil hitreje od dovoljenjih 100 kilometrov na uro.

Sistem ne snema, temveč fotografira »Sistem pošlje fotografijo prehitrega vozila v Darsov nadzorni center, ki je podatkovno povezan s policijo. Na podlagi nedvoumno zaznane kršitve policija nato obvesti kršitelja o prekršku,« je razložil Jan Sajovic iz Darsa, ki poudarja, da sistem ne snema, ampak fotografira. »V nadzorni center posreduje samo fotografije vozil kršiteljev. Preostale fotografije sistem nemudoma uniči. S podatki torej ne bo mogoče manipulirati oziroma jih brisati ali spreminjati.« Sekcijsko merjenje hitrosti so vzpostavili samo v smeri proti Ljubljani. Lov na prehitre voznike naj bi potekal pol leta, nato naj bi Dars opremo vrnil dobavitelju. Če se bo projekt iztekel uspešno, policija načrtuje podobne nadzore povprečne hitrosti tudi na drugih kritičnih avtocestnih odsekih. Včeraj predstavljeni sistem že od septembra 2015 zbira statistične podatke o povprečnih hitrostih vozil na odseku, ki ga prevozi kar 36.000 vozil na dan. Začetek izdaje prvih plačilnih nalogov je Vehovec sprva napovedal za december 2015. Za zamudo je odgovorno podjetje Intermatic, ki je brezplačno dobavilo približno 400.000 evrov vreden sistem proizvajalca 3M. Najkasneje konec leta 2015 bi moral Intermatic imeti vse potrebne dokumente, s katerimi dokazuje, da je sistem akreditiran in potemtakem deluje kot oprema za ugotavljanje kršitev prometnih predpisov. Ključni manjkajoči dokument je bil državni certifikat, ki potrjuje, da je naprava uradno overjeno merilo.