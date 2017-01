Pred seboj imam gradivo 14. redne seje občinskega sveta, z dne 10. novembra 2016, na kateri smo pod 7. točko sprejeli predlog odloka podrobnega prostorskega načrta za Dom upokojencev Vrhnika. Prebral sem tudi članek gospoda Kocipra, direktorja DU Vrhnika, v zadnji številki vrhniškega Našega časopisa. Nanizal je vrsto težav, s katerimi se srečuje pri načrtovani gradnji prizidka DU, tudi to, da je tam poplavno območje. Verjemite mi, da skušam res realno videti problem domske oskrbe. Direktorjev prispevek ocenjujem kot »klic na pomoč« politiki in zainteresirani javnosti.

Res je žalostno to, da se začnemo s problemom ukvarjati šele takrat, ko se nas dotakne, drugače pa odvračamo te misli. Moram priznati, da mi je bilo kot občinskemu svetniku in predsedniku DeSUS na Vrhniki, ki naj bi skrbel za socialne dobrine starejših, nerodno, ko sem se pogovarjal z namestnico direktorja in s socialno delavko doma. Problem je večji, kot si lahko mislimo. Problem ni samo prostorska stiska, problem so tudi zaposleni. Pogovarjal sem se tudi s predsednico DU Vrhnika in predsednico Društva Trepetlika. Žalostno, je, da je postelja prazna šele, ko en oskrbovanec umre.

Kako je že napisal dr. Miro Cerar, ko še ni bil predsednik vlade, pred leti v Dnevniku: Molče s pogledom v tla smo šli mimo.

Spoštovani, napisal sem več različic pisma z naslovom Kam s taščo. Poslal sem jih na različne naslove. Dobil sem nešteto podobnih odzivov, kot je vaš. Kolegi svetniki (SMC, SD, SDS), predsednica DU Vrhnika, vrhniški župnik, direktorji zavodov, knjižnice, ZD Vrhnika, Muzejsko društvo, dr. Primož Rus, vsi me podpirajo v prizadevanjih za ureditev domske oskrbe na Vrhniki. Posebej mi je ponudil vso pomoč na Vrhniki izvoljeni poslanec in podpredsednik DZ Primož Hainz. O stanju sem obvestil tudi predsednika vlade, države, svetovalca predsednika države in častnega občana Vrhnike, dr. Boštjana Žekša. Upam, da sem vse naštel. Če se pa zdaj ne bo premaknilo potem…

Posebej prosim častne občane Vrhnike, da storijo vse, kar je v njihovi moči, ker vedo, kateri so pravi naslovi za urejanje tega res splošnega slovenskega problema.

Uredimo regijski center za demenco v nekdanji vojašnici Ivana Cankarja. Če na Vrhniki nimamo industrije, imejmo pa zdravništvo in oskrbo, ljudje nam bodo hvaležni.

Vid Drašček, Vrhnika