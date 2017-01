Neprimerno besedičenje

V zapisu z naslovom Varuh je lahko tudi fikus v četrtek, 26. januarja, Dnevnik omenja tudi mene, dosedanjega varuha pravic gledalcev in poslušalcev, in to spet in po pravilu s slabšalno konotacijo: »Ambrožič je kot varuh deloval bolj potihoma in godrnjal v sebi in je svoje frustracije ubesedil…« Takšno površno ocenjevanje mojega štiriletnega dela je zlohotno in nepošteno. Resnica je ta, da sem s svojimi opažanji in ugotovitvami redno seznanjal vodstvo zavoda, programski svet in seveda tudi javnost. Na spletni strani varuha si lahko vsakdo prebere vseh mojih 40 mesečnih poročil z odzivi gledalcev in poslušalcev ter štiri temeljito izdelana letna poročila. Če hišni mediji varuhovemu delu niso namenjali ustreznega programskega časa, je to pač dokaz, kako javna radiotelevizija in programski svet razumevata vlogo javnosti. Glede frustracije, ki mi jo pripisuje avtor zapisa v Dnevniku, pa bi mu priporočal, naj raje pomete pred svojim pragom.