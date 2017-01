za uporabo celotnega svetovnega zaščitenega glasbenega repertoarja v vsaki državi skrbi tamkajšnja kolektivna organizacija. Vse to piše tudi v našem zakonu o avtorski in sorodnih pravicah, ki ga priporočam v branje, kadar se lotevate tematike na poljuden, kolumnistični način, saj je priporočljivo, da poznate osnove materije, o kateri pišete. Če že omenjate spoštovanega poslanca Žana Mahniča, to zakonsko določbo kot eden od predstavnikov zakonodajne veje oblasti prav gotovo dobro pozna.

Zasebna lastnina je v ZDA »sveta«, zato ne dvomite, da bodo organizatorji inavguracije spoštovali zakon. Vsi, brez izjeme, tudi veterani v ZDA, spoštujejo avtorsko pravico, ker s tem izkazujejo spoštovanje demokraciji in pravni državi. Sem pa iskal in našel možnost, po kateri bi Sazas lahko uresničil vašo »idejo« o izdaji ustreznega računa v ZDA. V primeru, da bi se predsedniški par ločil in bi soproga dobila polovico ZDA ter jo priključila Sloveniji. S tako predpostavko bi šlo, če bi bila ločitvena slovesnost v slovenskem delu ZDA. In če bi ločitveno slovesnost organizirali Američani iz slovenske ZDA, bi račun takoj poravnali. Mirno, spoštljivo, brez kakršnega koli medijskega pogroma. Če pa bi jo organizirali Slovenci…

Janez Hvale, avtor, Ljubljana