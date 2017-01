Vendar gradnja novih avtomobilskih tovarn v ZDA ne bo tako lahka. Zadnja tovarna je bila tam zgrajena leta 2006, dve leti pred veliko finančno krizo in recesijo, ki je avtomobilske proizvajalce pahnila na rob preživetja. Proizvajalce avtomobilov je reševala država, šli pa so čez obsežno reorganizacijo, ki je terjala zapiranje določenih tovarn. Sedaj mineva že sedem let, ko prodaja vozil v ZDA raste, kar je najdaljše obdobje po predstavitvi Fordovega modela T. K rasti so pripomogle tudi številne novosti na področju elektronike ter povezovanja avtomobilov s pametnimi telefoni. V drugi polovici leta 2016 se je prodaja vozil precej umirila, kljub 25-odstotni rasti spodbud prodajalcev avtomobilov. Napoved za letošnje leto pa je manj prodanih vozil kot v lanskem letu. Problem je v tem, da se svetovna avtomobilska industrija že sedaj sooča s presežnimi zmogljivostmi, kar postavlja gradnjo novih zmogljivosti pod precejšen vprašaj. Novih kupcev vozil morda kljub spodbudam letos ne bo mnogo, kar lahko letos precej negativno vpliva na poslovne rezultate avtomobilskih podjetij in splaši investitorje. Zadnja stvar, ki jo investitorji v tem trenutku potrebujejo, je Trumpova retorika o dodatni obdavčitvi uvoza in kaznovanju globalizacije. Zapadanje lizinških pogodb preplavlja trg z rabljenimi avtomobili, kar je začelo precej pritiskati na cene vozil. Po raziskavi agencije JD Power naj bi v letošnjem letu na ameriški trg prišlo 3,36 milijona vozil iz finančnega in poslovnega najema, kar je devet odstotkov več kot lansko leto. V zadnjih šestih mesecih je opazno tudi upadanje cen rabljenih vozil, vse to pa vpliva tudi na prodajo novih vozil.

In kaj na sestanek z ameriškim predsednikom pravijo vodilni predstavniki avtomobilskih podjetij? Da so imeli »konstruktivno in vseobsežno diskusijo« o sodelovanju pri oblikovanju politik, ki bodo naredile »močno in konkurenčno« avtomobilsko industrijo, ki podpira »varnost in okoljevarstvo« . Kup PR-ovskih klišejev, ki ne dajejo nobenih konkretnih informacij, razen seveda dejstva, da so ameriški proizvajalci ustavili načrte gradnje tovarn v Mehiki. Zanimivo bo še videti, kakšni bodo čez čas rezultati.