Kaj kitajsko leto petelina prinaša svetovnim voditeljem?

Danes Kitajci praznujejo novo leto. Stopili so v leto petelina. In ker so Kitajci precej vraževerni, so seveda priljubljene vse vrste napovedi, kaj se bo v tem letu dogajalo v svetu. Med najbolj znamenite kitajske napovedovalke prihodnosti sodi Priscilla Lam iz Hongkonga, ki je lani napovedala zmago Donalda Trumpa. Tudi letos je za CNN s pomočjo kitajskega horoskopa napovedala, kaj čaka svetovne voditelje. Trumpu napoveduje, da bo imel vroče leto, a ker je tudi sam rojen v letu ognja, mu bo to ugajalo predvsem spomladi in poleti, toda že v hladni jeseni bo zašel v težave. Vladimir Putin je po kitajskem horoskopu zmaj in zanj bo to leto odlično, prineslo pa mu bo veliko denarja. Po napovedih kitajske astrologije se bo Rusija gospodarsko okrepila. Prav tako bo to leto gospodarsko izjemno za Kitajsko. Tudi njihov predsednik Xi Jinping je rojen v znamenju ognja, zato bo leto petelina zanj pozitivno, zahvaljujoč njegovemu vodstvu pa bo država ogromno zaslužila.