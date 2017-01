Lopezova je hišo kupila kljub temu, da že nekaj časa prodaja svojo drugo kalifornijsko hišo Hidden Hills, ki je dolgo veljala za najbolj želeno hišo v mestu. Ta hiša ima poseben del, namenjen zabavi, kjer je med drugim tudi plesni in snemalni studio. Hišo je kupila leta 2010 skupaj s tedanjim možem Marcom Anthonyjem za osem milijonov dolarjev. Pred dvema letoma jo je začela prodajati, a za 17 milijonov dolarjev ni našla kupca. Lani je ceno znižala dvakrat, tako da je trenutna cena hiše 12,5 milijona dolarjev. To pa še zdaleč niso vse njene nepremičnine. Na Manhattnu ima stanovanje, vredno 22 milijonov dolarjev. Stanovanje je v najvišjem nadstropju 90 let stare Whitmanove stavbe, njena soseda pa je Chelsea Clinton. Na terasi stanovanja je celo majhno igrišče za golf. Za poletne družinske počitnice pa si je Jennifer Lopez tako kot vsi premožni Newyorčani omislila deset milijonov vredno hišo v Hamptonsu, ki jo je kupila pred štirimi leti.