Sestri Petra Sušnik in Tina Sušnik Colarič se s področja oblikovanja nakita nista nikjer izobraževali, obiskali sta le nekaj enodnevnih tečajev oblikovanja, vendar pa že osem let navdušujeta s svojimi izdelki. Materiali, ki so všeč mladima oblikovalkama, so predvsem kristali swarovski, dragi kamni, alkantara in plemenite kovine. »Ljubiva bleščeče in kaj je bolj bleščeče kot dragi kamni, torej diamanti, rubini, safirji in seveda kristali swarovski,« prizna Petra in doda: »V vsak kos nakita dava delček sebe, ko ga ročno izdelava z veliko mero natančnosti, truda in časa, kar pa odtehta zadovoljstvo osebe, ki ga nosi.« Tako kose izdelata tudi po željah stranke in zagotovo je to tudi razlog, da se stranka počuti še bolj posebno in edinstveno.

Z oblikovanjem nakita sta se po malem igrali že od najstniških let, vendar, kot pravita, prave ideje, ki bi ju zasvojila in v katero bi popolnoma verjeli, nista našli. Do pred kratkim, ko sta dobili čudoviti ideji, ki sta se jima zdeli tako drugačni in sveži. Potreben je bil le še čas, da sta vse raziskali in našli rešitve za to, kar sta si zamislili. »Kristali swarovski naju navdušujejo že vrsto let, zato sva jih uporabili v svoji kolekciji Crystal Lady. Ker si že od nekdaj želiva biti drugačni, se je Petri porodila ideja o multifunkcijskih dodatkih,« pove Tina in nadaljuje: »Nakit je bil ustvarjen za močno novodobno žensko, ki ne pozna omejitev, ki želi izstopati iz množice in biti drugačna. Crystal Lady ti da svobodo, saj dodatke uporabiš na neskončno načinov in si lahko vsak dan drugačna.« Modni dodatki, ki sta jih oblikovali sestri Sušnik, so narejeni kot magnetna broška in omogočajo, da jih lahko pritrdiš na kateri koli kos oblačila, na obutev ali klobuk ter tako popestriš svoj modni videz. Linijo sestavljajo ogrlice, ovratniki, naramniki. »Posebnost pri ovratnikih in naramnikih je, da verižico lahko iztakneš in jo samostojno uporabiš kot ogrlico ali zapestnico, saj ti podariva tudi zaponko oziroma obesek.«