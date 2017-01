Poleti veliko dela za nas in tudi naše ceste opravi recimo vreme, dežni nalivi sperejo veliko takšne in drugačne umazanije, le tiste z duš in srca še ne znajo, pozimi pa to isto vreme prinese samo slabo voljo. In res je to kot prekleto, vsako zimo znova iste pesmi, ista preklinjanja, iste žaljivke. In kazanje s prstom rekoč »poglejte tiste v prestolnici, sebi so očistili, ostale pa pustijo v zaledeneli pradobi«. No, če se malce zapeljemo naokoli, bomo videli, da je ta prestolnica tudi sama zgled zaledenele pradobe. Ker je pač zima. Ko ni snega, si ga želimo, ko pade, je vse narobe. Če se že omenjeno vreme še malce poigra, iz bele snežne pravljice hitro nastane zamrznjena ledena nočna mora, ki se velikokrat za pešce konča tudi na urgenci.

In spet se pojavi vprašanje, kdo je zatajil? Snežne službe, ki plužijo, ko ni treba, in jih ni nikjer, ko bi morale biti? Ali pa preveč zagrete občinske plužne »vojske« ki namečejo po cestah toliko peska, da imajo potem tudi tisti, ki popravljajo avtomobilske šipe, kaj dela. Je pač tako, da je zunaj mrzlo, in ni vrag, da se potem sneg spremeni v led, ta pa postane s časom trd kot beton. In kdo na tem svetu lahko potem ta zavožen sneg in led postrga s ceste? Nihče, zato pomaga le še več previdnosti. Ampak pravijo, da je najslabše vso jezo držati v sebi, zato jo mirno izkašljajte, ker je to dobro za vaše zdravje. Tudi na občinske službe, ki na leto zapravijo toliko in toliko milijonov evrov (ljubljanska ima bojda za čiščenje cest na voljo 15 milijonov), njihov učinek pa je precej boren. In lepite na družbena omrežja filme iz Kanade, Aljaske ali Sibirije, kako »tam znajo očistiti sneg, hitro in učinkovito«. Da, vse to je za naše strokovnjake znanstvena fantastika, toda ali nismo vsi del te zgodbe, ki ji danes rečemo Slovenija? In če je kakšna cesta slabo očiščena ali pa so se je prepozno lotili in je promet že »zapeglal« sneg do skrajnosti, pomaga le čakanje na pomlad.

Zatorej, ne jezite se, ni v ozadju nikakršen namen, skrivni načrt ali zarota. Ni namerno, da so nekateri konci Slovenije bolje očiščeni, drugi pa slabše. Je pač le zima in z njo tudi sposobne ali nesposobne državno-občinske službe. Prijeti za lopato pa menda zna tudi vsakdo od nas. In kot vsako leto lahko tudi to pot ugotovimo: sneg ali led ne traja večno, še prehitro bomo stokali, da imamo pregreto ozračje, globalno segrevanje, sušo… Le kdo bo takrat kriv? Zdaj razmislite, da boste potem lažje ves srd in nejevoljo uspešno spravili iz sebe. Spremenilo se tako in tako ne bo nič.