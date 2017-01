O solidarnosti praviloma dejansko govorimo le v zvezi z javnimi dajatvami in storitvami, za katere moramo hočeš nočeš plačevati, najsi jih uporabljamo ali ne. Višje plačilo dohodkovno močnejših občanov je lahko višje v absolutnih številkah, pogosto pa velja, da ti plačajo več tudi relativno – v večjem odstotku od davčne osnove (»progresivna obdavčitev«). Na strani prispevkov v »skupno malho« se v solidarnostnem sistemu torej po navadi strogo in dosledno sledi razlikam v dohodkih/premoženju posameznikov in višine vplačil teh posameznikov so lahko zelo različne. Na strani jemanja iz javne blagajne pa vsi dobijo enako oziroma po (kakorkoli že opredeljenih) potrebah, ali pa so razlike med posamezniki glede tega, koliko dobijo, (lahko tudi) občutno manjše kot razlike glede tega, koliko so vplačali v sistem, oziroma sploh niso vzročno povezane s prispevkom za financiranje sistema. In sicer zaradi različnih »kapic«, torej omejitev navzgor in navzdol pri višini izplačil, in drugih črpanj, ali pa tudi zato, ker oseba enostavno ni izpolnila pogojev za upravičenost do koriščenja neke pravice (ni zbolela, nima otrok, njeni prihodki niso padli pod določeno raven itd.). Se še spomnite gesla »vsakdo po svojih zmožnostih, vsakomur po njegovih potrebah«? Evo, to je solidarnost.

Prihajajoča zdravstvena reforma

Pisci SSKJ dajejo besedi solidarnost razmeroma pozitivno noto. Čisto drugače kot finančni tisk, ki ga kar privzdiguje od svetega besa, ko komentira glavne črte zdravstvene reforme vlade Mira Cerarja. Eden najpomembnejših elementov te reforme je brez dvoma zamišljena sprememba sedanje neobvezne premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (ki jo vsi, ne glede na finančno stanje, plačujemo v isti višini) v obvezno premijo oziroma obrok nove javnofinančne dajatve »zdravstveno nadomestilo«, ki pa bo po višini stopnjevano glede na finančne zmožnosti. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se de facto spreminja v del obveznega javnega zdravstvenega zavarovanja. Ministrica Kolarjeva obljublja, da naj bi 80 odstotkov ljudi plačevalo manj kot doslej, tudi tako malo, kot je 20 evrov mesečno. Tisti z nadpovprečnimi bruto plačami pa naj bi plačevali več kot zdaj, vse do 75 evrov. Hkrati naj bi se v osnovo za nadomestilo šteli tudi tako imenovani pasivni dohodki (dividende, obresti, najemnine…).

Res je sicer, da sedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni povsem oropano solidarnosti. Daleč od tega, saj je tudi pri njem zagotovljena temeljna solidarnost med bolnimi in zdravimi, starimi in mladimi ter moškimi in ženskami, v smislu, da mora zavarovalnica ne glede na zdravstveno stanje skleniti in vzdrževati v veljavi dopolnilno zavarovanje z vsakomer, ki to želi in plačuje premijo, ne glede na to, ali ima z njim izgubo, vsem zaračunavati enako premijo in zavarovance tudi sicer enako obravnavati.

Vendar dejanska ukinitev sedanjega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni edini zamišljeni premik v smer večje solidarnosti zdravstvenega zavarovanja. Obvezno naj bi bili po novem zavarovani vsi otroci, ki niso zavarovani kot družinski člani, čeprav v sistem še nič ne prispevajo. Bolniško nadomestilo bo za bogatejše, ki plačujejo največ prispevkov, navzgor omejeno na dvainpolkratnik lanske povprečne plače. Nasploh se bo povečal delež, ki gre za zdravstvo iz proračuna, kar morda utegne posredno zmanjšati delež plačil za zdravstvene storitve »iz žepa«.

Načrtovana zdravstvena reforma sicer vsebuje tudi spremembe, ki v praksi za številne zavarovance solidarnost manjšajo: časovno omejevanje pravice do bolniškega nadomestila, težje bo doseči obvezno zavarovanje prek družinskih članov, zaradi poenotenja prispevnih stopenj bodo nekateri ljudje plačevali več, in tako naprej.

Ne vem, kaj od sedanjega načrta zdravstvene reforme se bo nazadnje udejanjilo. Vem pa, da je solidarnost že zdaj vgrajena v pravni sistem na neštetih mestih, od plačevanja dohodnine in nekaterih drugih davkov po progresivni lestvici, ne da bi bil tisti, ki vplača več, pravno upravičen do večjega deleža javnih storitev, pa do solidarnosti pri socialnih prispevkih zaposlenih, ki so navzgor neomejeni, pravice iz javnih socialnih zavarovanj pa so praviloma omejene tako navzgor kot navzdol (kar koristi siromašnejšim). Za nekatere socialne pravice so uvedeni premoženjski cenzusi (otroški dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, socialna pomoč), kar udejanja denarni tok od tistih, ki niso upravičeni, pa sistem financirajo, do tistih, ki so upravičeni, pa ga financirajo manj ali sploh ne.

Določene ranljive skupine (invalidi, dolgotrajno brezposelni) so v razmerju do države upravičene do stvari, do katerih preostali nismo. Nasploh tudi obdavčitev vseh po enakem odstotku (recimo pri davku od dohodkov pravnih oseb) pomeni določeno solidarnost, saj subjekt z večjo davčno osnovo plača absolutno več. V Sloveniji imamo močno izraženo medkrajevno solidarnost. Morebiti Ljubljančanom to nič ne pomaga pri večji priljubljenosti v slovenski provinci, vendar pa kup malih štajerskih občin sploh ne bi mogel delovati, če ne bi koncept lokalne samouprave slonel na stalnem velikem prerazporejanju finančnih sredstev, ki nastanejo v osrednji Sloveniji, v socialno in gospodarsko oslabljene dele Slovenije.

Solidarnost že zdaj ni neomejena, kar njeni nasprotniki radi zamolčijo. Če gledamo davčni sistem kot celoto, je v slovenskih davčnih prihodkih (znotraj EU) nadpovprečno visok delež posrednih davkov (DDV, trošarine). Ti so vključeni v ceno (tudi) nujnega blaga za široko potrošnjo in revni dajo z nakupom različnih izdelkov za posredne davke mnogo večji delež svojih prihodkov kot premožnejši. Nekateri dohodki – v praksi pretežno višjega srednjega in visokega sloja – se obdavčujejo s svojo dokončno in nižjo davčno stopnjo, da jih ne bi zadele najvišje dohodninske stopnje (obresti nad 1000 evrov, dividende, najemnine, kapitalski dobički).

Sprejeti so bili predpisi o pavšalni obdavčitvi podjetnikov in pravnih oseb, ki so očitno namenjeni temu, da del vplivnih zasebnikov iz storitvenega sektorja, ki imajo majhne dejanske stroške (odvetniki, svetovalci, revizorji… ), deluje kot v davčni oazi. Nasploh je v davčni zakonodaji veliko možnosti (zlo)rabe različnih olajšav in oprostitev, bogati pa s pomočjo davčnih svetovalcev že desetletja uspešno izigravajo sistem celo na globalni ravni. Poleg tega nosilci kapitalske moči v praksi pogosto na različne načine iz javnih blagajn posredno črpajo ali usmerjajo sredstva, ki celo presegajo njihova (pa čeprav visoka) davčna bremena. Pomislite na delitev subvencij, predvsem pa na odločitve o orjaških investicijah v javno infrastrukturo, ki so pogosto sprejete na podlagi povsem konkretnih interesov enega podjetja ali skupine podjetij. Tudi javno financiranje sodelovanja znanosti in gospodarstva ne sloni na načelu proste dostopnosti rezultatov tega sodelovanja, pač pa je dopuščeno, da se akumulirano znanje zadrži in skrije za zaprtimi vrati patentov in poslovne skrivnosti.