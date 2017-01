Stran je lani obiskalo več kot 23 milijard obiskovalcev, kar nanese 64 milijonov na dan oziroma 44.000 vsako minuto. Še vedno je največ, kar 40 odstotkov, obiskovalcev iz ZDA, tem pa sledijo Velika Britanija, Kanada, Indija in Japonska. To je prvih pet svetovnega porna. Od vzhodnjakov sta na 12. mestu pristali Rusija in na 16. Poljska, medtem ko je Romunija v minulem letu izpadla iz prve dvajseterice.

Pornhubova statistika ne pozna milosti

A to so zgolj absolutni podatki. Gledano po deležu pornografije na glavo prebivalca so Američani resda še vedno prvi, Britanci tretji in Kanadčani četrti, zato pa drugo mesto zasedajo Islandci, med prvo deseterico pa so še Nova Zelandija, Irska, Norveška in Švedska. »Dolge zime«, bi nemara kot na prvo pomislil laik. Pa še kak dejavnik iz poglavja »dolgčas« je nemara na delu. Kajti pornhubova statistika ne pozna milosti. In če ste župan manjšega kraja, ki bi ga radi uveljavili kot kraj z najlepše urejenimi vrtovi, z najlepšo božično razsvetljavo ali s kako podobno odličnostjo, se najprej pozanimajte pri pornhubu, kako zadeve v vašem zaselku stojijo glede primarnih zadevščin; odvisnosti od pornografije. Pred dvema letoma se je na primer izkazalo, da največji odjemalci pornografije v Veliki Britaniji bivajo v mestu Ware, kraju z 18.000 prebivalci, ki se je, dokler pornhubovci niso objavili podatkov, ponašal predvsem s številnimi paviljončki za poletno posedanje.

Pri čemer Angleži spadajo v analno regijo – v geografski pas, kjer odjemalci pornografije v spletni iskalnik pogosteje kot druga gesla vtipkajo geslo »anal«. Kar je geografsko oziroma po teritorialni razširjenosti nasploh prevladujoče porno geslo na svetu. Prevladuje še v Južni Ameriki, v Rusiji in v večjem delu zahodne ter vzhodne Evrope. Sicer je bilo glede na skupno število »klikov« najbolj iskano porno geslo tudi lani »lesbians«. Za kar so v največji meri zaslužne ZDA, kajti lezbične vsebine so tamkaj zmagovite. Američanom podobna nagnjenja kažejo še Britanci, Norvežani, Grki in Avstralci. Slovenci?