Podjetniške ambicije BTF

Emona je v letih 1961 in 1962 v nasprotju z odločitvijo pristojnega organa in kljub protestom širše skupnosti tik pod gradom, na območju nekdanjih grajskih vrtov, postavila tri odprte lesene hleve za govedo. Pravico uporabe na teh hlevih je Emona v začetku 80. let, skupaj z drugimi kmetijskimi zemljišči na podlagi pogodb o prenosu pravice uporabe na družbeni lastnini, deloma brezplačno, deloma proti plačilu odškodnine prenesla na BTF. Ta jih je brez dovoljenj in soglasij preuredila v perutninske hleve. Te je, ne glede na prepoved po ZDen in izrecno prepoved ministrstva za kulturo, dograjevala po začetku denacionalizacije. Tudi odločba gradbene inšpekcije je ni zaustavila. Perutninske hleve, ki predstavljajo degradacijo kulturnega spomenika, bo treba v skladu z občinskim predpisom o zavarovanju kulturnih spomenikov odstraniti, do odstranitve je dopustno le njihovo vzdrževanje; gradnja na tem območju je prepovedana, dovoljena je le namestitev parkovne opreme.

Predmet pogodb, sklenjenih z Emono, pa niso bili nekdanji grajski hlevi. Ta parcela naj bi po navedbah BTF »izpadla« iz pogodbe. Po tedanjem zakonu o prometu z nepremičninami je morala biti pogodba, s katero se je prenesla pravica uporabe na družbeni lastnini, pisna. Kadar je bila ena od pogodbenih strank družbena pravna oseba, jo je moral odobriti javni pravobranilec. Poleg tega so morali biti izpolnjeni še drugi pogoji po zakonu o naravni in kulturni dediščini. BTF torej pravice uporabe na grajskih hlevih ni in ni mogla pridobiti. Grajski hlevi zato tudi niso bili predmet lastninjenja po zakonu o zavodih, po katerem se je sicer lastninilo družbeno premoženje v uporabi univerze in njenih članic. Lastninili so se na podlagi predpisov o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini. Tako so leta 1996 najprej prešli v last države, nato pa leta 1999 v last Občine Domžale.

BTF grajske hleve uporablja brez pravnega naslova, brezplačno. Hleve, skupaj z ostalo konjeniško infrastrukturo, zgrajeno večinoma po začetku denacionalizacije, brez dovoljenj, v nasprotju z izrecno prepovedjo ministrstva za kulturo, oddaja v najem, seveda proti plačilu. Ta podjetniška iniciativa BTF oziroma njenega oddelka izvira sicer še iz časov socializma. Iz letnega poročila BTF za leto 1991 izhaja: »... glede na dolgoletni negativni rezultat enote in nezainteresiranost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter republiške TO za nadaljnjo dejavnost centra (op. Konjeniškega centra Krumperk) smo izdelali program za njegovo komercializacijo in formiranje mešanega podjetja z večinskim deležem fakultete. Žal smo na odgovor in dovoljenje ministrstva čakali 11 mesecev. Tako smo na Oddelku (op.: na Oddelku za živinorejo BTF) sprejeli sklep, da kvalitetne plemenske konje oddamo v korporacijsko rejo privatnim rejcem, jahalne konje pa razprodamo. Sklep je bil realiziran 20. 12. 1991. Na ta način smo zadržali plemenski material v svoji lasti do eventualne revitalizacije centra s pomočjo tujega kapitala.«

BTF je okoliškim kmetom oddajala tudi travnike, ki jih je imela v brezplačnem zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad). Ta ji je zato v letu 2005 posredoval opomin pred odpovedjo zakupne pogodbe, pri tem pa navedel, da za zemljišča tudi ne skrbi kot dober gospodar (skoraj polovica zemljišč je bila neprimerno obdelanih oziroma celo neobdelanih, melioracijski jarki in zemljišča ob njih pa so se zarasli). To podjetniških ambicij BTF ni zavrlo.