Zgodovinska fronta: Nezaslišano: v Benečiji k spovedi le s tolmačem

Čeprav sta Italija in Jugoslavija po dokončni razmejitvi med državama z londonsko pogodbo leta 1954 in medsebojno usklajeno manjšinsko politiko vsaj navzven rešili vprašanje pravic manjšin, so bili v praksi Slovenci v Furlaniji - Julijski krajini še vedno tarča proti njim nastrojene lokalne in tudi širše politike, saj so jim bile kratene mnogotere pravice. Nič bolje se jim ni godilo na verskem področju. V številnih župnijah z večinskim slovenskim prebivalstvom so vernikom pridigali in jih spovedovali italijanski duhovniki, ki ne le da niso znali slovensko, temveč so bili v nekaterih primerih tudi protislovensko nastrojeni. Na slednje je v svojih zapisih, govorih in pridigah večkrat opozarjal tržaški duhovnik in prelat, publicist, dolgoletni predsednik Katoliškega tiskovnega društva ter velik borec za pravice Slovencev dr. Jakob Ukmar. V zvezi z Ukmarjem je posebej zanimiv naslednji dogodek. Ker v letih po drugi svetovni vojni na Primorskem še ni bilo koprske škofije, je za birmanje tamkajšnje mladine skrbela tržaška škofija. Ko je Ukmar kot apostolski administrator za Istro s še dvema duhovnikoma v istrskem Lanišču poleti leta 1947 birmal okoli 100 birmancev, je na prizorišče vdrla skupina nahujskanih ljudi, ki so vse tri duhovnike surovo pretepli, birmance in njihove botre pa razgnali. Ukmarja so po dogodku pustili nezavestnega ležati na tleh, drugega duhovnika Miroslava Bulešiča so do smrti zabodli, tretjemu Štefanu Ceku pa je pred postavljenimi vešali uspelo ubežati.