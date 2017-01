Prav ta roman so si za zgled vzeli jadralci plovbe za prestižno jadralsko trofejo Julesa Verna, kjer je bil ta teden postavljen še en rekord v obkrožanju sveta. In to kar v polovici časa, ki sta ga v Vernovem romanu porabila knjižna junaka. Šestdesetletnemu Francozu Francisu Joyonu je namreč s posadko uspelo objadrati svet v pičlih 40 dneh. Tako je bil presežen pet let star rekord njegovega sonarodnjaka Loicka Peyrona, ki mu je svet uspelo objadrati v 45 dneh. Okoli 45.000 kilometrov dolgo pot je začel in končal pred francosko obalo Bretanije. Na svojem 31 metrov dolgem katamaranu s tremi prekati so v povprečju noč in dan pluli s hitrostjo slabih 23 vozlov (50 kilometrov na uro). Med obkrožanjem sveta so postavili kar nekaj zavidljivih rezultatov v jadralnem športu. Na štirinajsti dan plovbe jim je denimo uspelo s povprečno hitrostjo 37 vozlov prepluti kar 894 milj. Ko je minuli torek postajalo vse bolj verjetno, da bo s posadko presegel sedanji svetovni rekord, je Joyon svaril pred prehitrim slavjem. »Tveganje ostaja do ciljne črte. Naravi ne smemo zaupati do konca,« je dejal. Joyon je v šport jadranja »zajadral« iz lastnih želja. Nobeden od njegovih sorodnikov ni bil pomorščak, a mladeniča s francoskega podeželja je vleklo na morje. Jadranja se je naučil sam, nazadnje pa je jadranje postalo tudi njegov poklic.