Radžab velja za enega najbolj vidnih obrazov bahrajnske revolucije, v kateri je med arabsko pomladjo šiitska manjšina v majhni zalivski državici zahtevala več pravic, vendar je bila vstaja s pomočjo sil Savdske Arabije krvavo zatrta. Prav nasprotno v očeh bahrajnske sunitske večine in kraljeve družine velja za državnega sovražnika. Radžab je tudi po utišanju šiitske manjšine ostal glasen kritik bahrajnskega režima. Prav zaradi opozarjanja na kršitve človekovih pravic v državi si je že prislužil več obtožnic. Prvič so mu zaporno kazen prisodili leta 2012 in ga še med trimesečnim priporom obsodili na nadaljnja tri leta zaradi njegove vloge v protestih proti bahrajnskemu režimu. Leta 2014 je bil po številnih mednarodnih protestih in odsluženem poltretjem letu kazni predčasno izpuščen iz zapora, a je ponovno kmalu pristal za zapahi zaradi do Bahrajna domnevno kritičnih tvitov. Zaradi zdravstvenih razlogov so ga nazadnje izpustili, a se je junija lani ponovno znašel za zapahi. Spisali so še novo obtožnico, kjer so ga obtožili delovanja proti Bahrajnu zaradi razširjanja lažnih informacij in govoric. Njegov greh naj bi bil, da je skupaj z lokalno nevladno organizacijo sestavil seznam novinarjev in akademikov, ki so jim bahrajnske oblasti po vstaji leta 2011 prepovedale vstop v državo. Čeprav je sodišče lanskega decembra dosodilo, da ga morajo izpustiti, da bi sodbo pričakal na prostosti, oblasti odločitve sodišča niso upoštevale.