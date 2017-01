Več kot 100.000 ljudi je bilo odpuščenih, okoli 43.000 ljudi pa je v priporu zaradi domnevnih povezav z gülenističnim gibanjem, ki mu turške oblasti pripisujejo krivdo za poskus državnega udara. Zaradi različnih oblik kršenja človekovih pravic v Turčiji je odtlej na sodišče v Strasbourgu prispelo 5368 tožb turških državljanov, kar je več kot polovica vseh na novo vloženih tožb na sodišču. Zaradi obsega tožb iz Turčije zdaj sodišču grozijo sodni zaostanki. Evropsko sodišče za človekove pravice je doslej v dveh sodbah tožnike napotilo nazaj na turško ustavno sodišče, ker v lastni državi še niso izkoristili vseh pravnih možnosti, zaradi česar sodišče v Strasbourgu o zadevah ni moglo presojati. Zaupanje v sodni sistem Turčije je po množičnih čistkah v sodstvu – odpuščenih je bilo okoli 4000 sodnikov in državnih tožilcev, 3000 pa jih je v priporu – močno upadlo. Zaradi nastale vrzeli pri številu sodnikov so državne oblasti zdaj začele na hitro imenovati profesorje prava za sodnike, vendar strokovnjaki opozarjajo, da tako imenovanim novim sodnikom primanjkuje ustrezne izurjenosti za opravljanje sodniškega poklica. Na evropskem sodišču v Strasbourgu se zdaj bojijo, da bi se ustavno sodišče v Turčiji lahko izreklo za nepristojno za obravnavanje tožb svojih državljanov zaradi kršenja človekovih pravic. Če bi se to zgodilo, bi lahko strasbourško sodišče doletelo tudi več deset tisoč tožbenih zahtevkov, kar bi dejansko blokiralo delo sodišča v drugih primerih, ocenjuje podpredsednica sodišča Işil Karakaş.