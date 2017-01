Ko so jo pripeljali v bolnišnico, so zdravniki hitro ugotovili, da je pred njo zgolj še nekaj ur življenja. Zdravniški konzilij se je moral hitro odločiti, ali bo preizkusil poseg, o katerem so se v minulih letih zgolj pogovarjali, nikjer na svetu pa ga še niso preizkusili. Ker njeno telo ni bilo dovolj stabilno, da bi lahko preneslo takojšnjo transplantacijo pljuč, so morali pacientko pri življenju več ur ohraniti brez tega organa. S težavo so ji odstranili vneta pljuča, ki so bila po pričevanju glavnega kirurga Shafa Keshavjeeja trda kot nogometna žoga. Nato so ji vstavili majhna umetna pljuča in jo priključili na aparature za spodbujanje obtoka krvi. Po devetih urah je bila operacija, v kateri je sodelovalo 13 zdravnikov, uspešno opravljena. Njeno stanje se je stabiliziralo, vendar zdravniki niso vedeli, ali bo njeno telo lahko vzdržalo tako dolgo, da bodo dobili nadomestna pljuča donatorja. Po šestih dneh so v bolnišnico nazadnje le prišla težko pričakovana pljuča. Zdravniki so jih Benoitovi uspešno presadili, njeno stanje pa se je začelo izboljševati. Več mesecev je morala po težki operaciji preživeti v bolnišnici, od koder so novico o medicinskem dosežku sporočili šele ta teden. Čeprav ji bodo morali zaradi posledic operacije presaditi še eno poškodovano ledvico in čeprav po mesecih bolnišnične nege ni bila več sposobna samostojno držati glave pokonci ter hoditi, je Kanadčanka presrečna, da so zdravniki tvegali in opravili še nepreizkušen operacijski poseg. Zdaj je spet doma, pri hčerki in možu.