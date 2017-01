Manchester United je v domačem prvenstvu bržkone že izgubil možnosti za naslov državnega prvaka, zato pokali ostajajo edina priložnost za osvojitev lovorike v prvi sezoni, ko ekipo vodi Jose Mourinho.

Manchester je na Old Traffordu prvo tekmo proti Hullu dobil z 2:0 in si praktično že zagotovil napredovanje, a tigri se niso kar tako predali. Po zaslugi zadetkov Toma Huddlestona in najboljšega igralca tekme Oumarja Niasseja so prišli do prestižne zmage nad najtrofejnejšim angleškim klubom, za rdeče vrage pa je zadel Paul Pogba. United je napredoval v finale ligaškega pokala, ki bo 26. februarja na Wembleyu. Za prvo lovoriko pod vodstvom Joseja Mourinha se bo United pomeril s Southamptonom, ki je izločil Liverpool.

Hull City se v letošnji sezoni spopada z velikimi težavami s poškodbami, kot zadnji je grozljivo poškodbo utrpel Ryan Mason, ki si je na tekmi proti Chelseaju počil lobanjo, a že uspešno okreva. Hull je trenutno na mestih, ki vodijo v Championship, zato so pozimi pripeljali mladega portugalskega stratega Marcosa Silvo. Pod njegovim vodstvom ekipa igra bolje in predvsem dosega zadetke, a Silvo vseeno čaka napet boj za obstanek v Premier ligi, ki ga bo bil s Sunderlandom, Crystal Palaceom, Swansejem in Middlesbroughom, povsem mirno pa ne spijo niti prvaki iz Leicestra. Ta vikend so v Angliji na sporedu tekme FA pokala, prvenstveni dvoboji se nadaljujejo v torek.

Barcelona prepričljivo prek Sociedada, Real izpadel Barcelona je po seriji neuspešnih tekem proti Real Sociedadu prejšnji teden po desetih letih zmagala na neugodnem gostovanju na stadionu Anoeta (1:0), tokrat pa so na domačem igrišču potrdili napredovanje v polfinale kraljevega pokala. Še ob polčasu je Barcelona po zadetku Denisa Suareza vodila le z 1:0, v nadaljevanju so Baski pritisnili in Kataloncem se je odprlo več prostora, na koncu so zmagali s 5:2. V polfinalu so še Alaves, Atletico Madrid in zelo presenetljivo Celta Vigo, ki je na povratni tekmi remizirala z madridskim Realom in galaktike izločila iz tega tekmovanja.