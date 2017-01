Nobenega podaljšanja rokov ne bo. Potem ko so Hrvati včeraj sporočili, da Cimosova ponudba za poravnavo ne zadovoljuje njihovih pričakovanj, so iz podjetja Palladio Finanziaria državne lastnike Cimosa z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) na čelu obvestili, da odstopajo od vseh prevzemnih aktivnosti, smo izvedeli neuradno. Povedano drugače: če do 31. januarja ne bo sprejet dogovor o zunajsodni poravnavi Cimosovih obveznosti na Hrvaškem, kar je še edini pogoj za uspešno končanje transakcije, ga Italijani ne bodo prevzeli. To pa pomeni, da se bo koprska družba težko izognila stečaju. V veliki meri zato, ker so njegovi kupci v avtomobilski industriji nova naročila pogojevali s privatizacijo, ki bi med drugim prispevala k stabilnemu poslovanju.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je minuli teden s hrvaškim ministrom za javno premoženje Goranom Marićem dogovoril, da bo slovenska stran v tem tednu v Zagreb posredovala formalno ponudbo. Ta naj bi po neuradnih informacijah znašala okoli pet milijonov evrov. Hkrati naj bi se Palladio Finanziaria, ki ima v lasti že dva proizvajalca za avtomobilsko industrijo, zavezal, da delovne sile na Hrvaškem ne bo krčil in da bo ohranil oziroma zvišal raven obstoječih poslov.