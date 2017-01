Po slabem letu dni od objave vnovične negativne ocene stanja pripravljenosti Slovenske vojske je generalštab naposled dosegel, da je vlada (včeraj) sprejela enega od njihovih apelov po zboljšanju klavrnega stanja v sistemu vojske: tistim mladeničem in mladenkam, ki se bodo odločili prostovoljno služiti vojaški rok, bo država osnovo za izračun s sedanjih 65 odstotkov minimalne plače povečala na 90 odstotkov minimalne plače.

Prejemek na posameznega kandidata oziroma prostovoljnega vojaka se bo torej povišal za okrog 400 evrov, kar ob trenutni dinamiki števila napotitev na prostovoljno služenje vojaščine in ob upoštevanju odstotka tistih, ki prostovoljno služenje tudi uspešno zaključijo, pomeni, da bo vojska letos za prostovoljce potrebovala dodatnih 39.200 evrov. Ta finančna sredstva bo zagotovil generalštab SV iz postavke za usposabljanja.

Lani je prostovoljno služenje vojaškega roka uspešno zaključilo 77 posameznikov, pojasnjuje tiskovni predstavnik SV Simon Korez, letos jih pričakujejo skoraj štirikrat več: »Želimo si, da bi služenje prostovoljne vojaščine letos zaključilo okrog 300 posameznikov. Trenutno stanje je res slabo, zato upamo, da bo dodatna finančna spodbuda res privabila dovolj kakovostnega kadra, da bomo dosegli želeno številko.« Od prehoda na poklicno vojsko leta 2004 pa do danes se je v SV zaposlilo 751 nekdanjih vojakov prostovoljcev.

Glede na zapisano v vladnih gradivih o dvigu sredstev za vojake prostovoljce gre slutiti, da je vlada končno ugotovila, da je pridobivanje vojaško in strokovno usposobljenih prostovoljcev nujno za popolnjevanje prestarih struktur SV. Pa je to že dovolj, da lahko govorimo o težko pričakovanem »preporodu SV«? Obramboslovec Klemen Grošelj meni, da ne: »Določen krog ljudi bodo dodatna sredstva zagotovo pritegnila, a ključno ob tem je, ali bo obrambni sistem to znal izkoristiti v smislu pridobivanja ciljne skupine, torej mladih. Na tem področju bi morala SV že zdavnaj narediti veliko veliko več.« Grošelj dvig sredstev za vojake prostovoljce razume kot »konkretni korak bliže tistemu, kar bi SV morala biti, a neki resni in odločni korak to vendarle še ni. Bi pa bil, če bi vlada zagotovila dodatna sredstva za celotni obrambni sistem, kateremu se lahko hitro zgodi, da bo brez tega kmalu potegnil kratko.«