Prvi mož Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Marjan Sušelj, ki je v torek dobil presenetljivo visoko podporo poslancev, namerava dati prednost krajšanju čakalnih dob. O tem, katera dodatna zdravljenja bodo plačali letos in koliko jih bo, se sicer še dogovarjajo.

Sušelj priznava, da ga je torkov poslanski zasuk, potem ko z njegovim imenovanjem ni soglašala državnozborska mandatno-volilna komisija, presenetil. V vsakem primeru pa čaka ZZZS veliko dela, pri katerem bodo morali sodelovati z ministrstvom za zdravje. Trenutno se ukvarjajo z ocenjevanjem, kateri od dosedanjih ukrepov pri čakalnih dobah delujejo in kateri ne.

Med težavami, zaradi katerih je v zadnjem času v blagajni manj denarja za zdravljenje, je naraščanje dolgotrajnih bolniških odsotnosti. Njihova omejitev na eno leto, ki jo načrtuje ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, je po Sušljevi oceni utemeljena. A bo treba po njegovem jasno predvideti še rešitve po izteku tega obdobja, da ljudje ne bi ostali brez sredstev za preživljanje. Prav tako bo treba vzporedno poskrbeti, da razlog za dolgotrajne bolniške odsotnosti ne bi bile dolge čakalne dobe v zdravstvu, je pripomnil Sušelj, ki je ZZZS od septembra lani vodil kot vršilec dolžnosti. Med njegovimi načrti je še posebna rehabilitacija za delavce, a je ideja »še v povojih«. »Razmišljamo tudi o možnosti, da bi predlagali vključitev takšne rehabilitacije v novo zakonodajo.«

Poslanski preobrat: se je za Sušlja zavzela Kolar-Celarčeva? Odločanje o imenovanju Marjana Sušlja na čelo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je razdelilo poslance SMC. Zanj je glasovalo 17 (od 35) poslancev največje vladne stranke, proti pa 9. Enotno pa so ga podprli poslanci največje opozicijske stranke SDS in koalicijske DeSUS, ki so na seji državnozborske mandatno-volilne komisije minuli teden glasovali proti njemu oziroma se vzdržali. Po naših informacijah je vzdržanost DeSUS povzročilo nasprotovanje Sušlju v vrstah SMC. A so se kmalu po seji omenjene komisije v stranki upokojencev ponovno izrekli za Sušlja. Kot je mogoče slišati, je imela DeSUS dovolj napovedi SMC, da bo največja vladna stranka poiskala (svojega) odličnega kandidata. Še zlasti, ker so jih dosedanje izbire SMC za ključne položaje v zdravstvu (na primer generalnega direktorja UKC Ljubljana Andraža Kopača) razočarale. V SMC so nam sicer še dan pred glasovanjem o kandidatu za direktorja ZZZS zatrjevali, da Sušlja ne bodo podprli. Kaj je bil razlog, da so se premislili, ne želijo razkriti. V drugih parlamentarnih strankah pa ocenjujejo, da so v SMC enostavno prešteli, kakšna podpora se obeta Sušlju. Ker je imel ta zaradi napovedanih glasov poslancev SDS zagotovljeno izvolitev, je zanj glasovala tudi večina poslancev SMC. »V nasprotnem primeru bi izpadli še večji poraženci,« je ocenil eden od naših sogovornikov. Po nekaterih ocenah pa naj bi bila pri ravnanju največje vladne stranke pomembna tudi naklonjenost zdravstvene ministrice Kolar-Celarčeve Sušlju.

Za plačevanje zdravljenj namesto reševanja bolnišnic Predsednik skupščine ZZZS Jože Smole je zadovoljen, da so v poslanskih skupinah znova razmislili in Sušlja podprli. Po njegovem je pomembno, da ZZZS dobi stabilno vodenje. »Vsako vedejevstvo je dolgoročno problem,« je poudaril in spomnil, da je bil še pred Sušljem več kot leto dni vršilec dolžnosti direktorja Samo Fakin. Po Smoletovi oceni bo treba zavarovanca postaviti v središče prihodnjih odločitev o financiranju zdravstva. To pa pomeni tudi, da bi se morali odmakniti od dosedanjega plačevanja sistema oziroma kapacitet v zdravstvu. »Dosedanji način financiranja izboljšuje likvidnostno situacijo bolnišnic, a ne rešuje težave s čakalnimi dobami, ki bi jih bilo treba drastično skrajšati. Rešitev je v ciljnem financiranju dodatnih zdravljenj, posvetiti pa se je treba tudi organizaciji,« je dejal Smole.