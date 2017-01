Na Mestni občini Ljubljana brez dodatnih podatkov niso znali pojasniti, zakaj Pogačnikova toliko časa ni prejela odmere za nadomestilo. Dejstvo, da je bila sprva v stanovanju prijavljena začasno, na to ni imelo vpliva. Na občini sicer pravijo, da je plačnik nadomestila uporabnik nepremičnine in ne njen lastnik.

Problem bodo najlažje uredili v živo

Na občini so Pogačnikovi predlagali, naj se zglasi na oddelku za ravnanje z nepremičninami, kjer bodo preverili morebitnega plačnika nadomestilo za njeno stanovanje. »Možno je, da je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačeval dosedanji lastnik,« so ugibali na občini. Občanki so še svetovali, naj se na oddelku na nepremičnine zglasi s svojimi osebnimi podatki, kot sta EMŠO in davčna števila, ter naj prinese tudi kopijo kupoprodajne pogodbe oziroma drugega pravnega posla. Na vprašanje, ali se lahko zgodi, da bodo Pogačnikovi odmerili nadomestilo tudi za vsa minula leta, če ugotovijo, da ni bilo plačano, na občinskem oddelku niso odgovorili.

Na občinskem oddelku za nepremičnine so pojasnili, da vsak januar objavijo javno naznanilo, v katerem občane pozovejo, naj sporočijo morebitne spremembe za odmero tekočega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. To so storili tudi letos. Ljubljančani imajo do konca meseca čas, da sporočijo »vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017«. Poudarili so tudi, da so v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča zavezanci vsake spremembe, ki nastanejo med letom, dolžni sporočiti najpozneje v roku 30 dni od nastanka spremembe.