Politika niso le govori, temveč tudi obrt, zamisli smo v zadnjih tednih slišali veliko, kar je dobro, potrebujemo pa tudi dejanja in dosežke, je v svojem nastopnem govoru kot novi predsednik Avstrije v parlamentu po zaprisegi med drugim dejal Alexander Van der Bellen. Bila je to v njegovem značilnem zadržanem slogu bodica na račun vlade, ki je od torka popoldne v svojevrstnem kriznem stanju. Socialdemokratski kancler Christian Kern je koalicijskim konservativcem namreč postavil ultimat: ali se do petka dogovorijo o »akcijskem načrtu« oziroma projektih vlade do konca mandata (jeseni leta 2018) ali gredo takoj narazen.

Nepripravljeni konservativci Na nekaj podobnega bi po kanclerjevem programskem govoru v Welsu pred dvema tednoma konservativci pravzaprav morali biti pripravljeni, vendar ob kanclerjevem ultimatu niso imeli v rokavu nobenega načrta za Avstrijo oziroma niti približno podobno celovitega koncepta, privoliti v socialdemokratske zamisli o denimo minimalni plači 1500 evrov ali prerazporejanju davčnih bremen z dela na kapital pa jim seveda ne diši. Po torkovi seji vlade je zato v sredo za trenutek kazalo, da je koalicije že konec. A sta se najožji pogajalski skupini s Kernom in konservativnim podkanclerjem Reinholdom Mitterlehnerjem po prekinitvi pogovorov nato zvečer vendarle ponovno sestali in napovedali nadaljevanje pogajanj vse do petka. Predčasne volitve, je bilo ob tem slišati z obeh strani, da niso v nikogaršnjem interesu, še najmanj pa bi bile dobre za Avstrijo in njene prebivalce. Toda med vrsticami izjav iz tabora ljudske stranke je bilo mogoče razbrati očitek, pomešan z bojaznijo, da bo poskušal kancler svojo trenutno priljubljenost (krepko večjo, kot so javnomnenjski izidi njegovih socialnih demokratov) na vsak način izkoristiti za čimprejšnje volitve.