Francoski rokometaši so za nesporne favorite veljali še pred polfinalnim obračunom s Slovenci, da ne zaman, pa je postalo jasno že po prvih minutah tekme v dvorani Bercy. Zvezdniška zasedba selektorskega dvojca Didierja Dinarta in Guillauma Gilla je pričela izvrstno in po treh zaporednih prekrških Slovencev v napadu že kmalu prišla do prednosti treh golov (4:1). Sloveniji se je sicer nato ponudila priložnost, da zniža zaostanek, saj sta bila skoraj hkrati izključena tako Ludovic Fabregas kot Adrien Dipanda, vendar ponujenega ni znala izkoristiti.

A po silovitem začetku gostiteljev prvenstva je njihova zbranost v nadaljevanju srečanja padla. Gašper Marguč je z dvema zaporednima zadetkoma zmanjšal zaostanek na 6:4, po uspešnem protinapadu Danka Cingesarja pa se je razlika Francije stopila le na gol. Varovanci selektorja Veselina Vujovića so uspešno držali priključek s tekmecem vse do 22. minut (10:8), na kar so Francozi znova stopili na plin, dosegli tri hitre gole in prišli do prednosti petih golov (13:8). Da le ni ostalo pri tako visokem zaostanku Slovenije, sta v zaključku polčasa poskrbela Matej Gaber in Jure Dolenec, ki sta postavila končni izid prvega dela 15:12.