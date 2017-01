Željko Zagorac pokopal Sežančane

Potem ko je bil boj za prvo mesto v 2. slovenski košarkarski ligi še pred 11. krogom povsem odprt, saj sta bili Ilirija in Sežana še neporaženi, se po 12. zdi, da je nov prvoligaš že znan. Ljubljančani so namreč Sežančane najprej ugnali v medsebojnem obračunu, nato pa so slednji na domačem terenu klecnili še proti Parkljem, pri katerih je znova blestel Željko Zagorac, ki je dosegel 29 točk.