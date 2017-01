Reprezentanci Egipta je za napredovanje v četrtfinale zadostoval že remi, z drugo zmago na prvenstvu pa si je nato priborila celo prvo mesto v skupini, saj je osvojila točko več od drugouvrščene Gane. Na obračunu odigranem v Port-Gentilu se je med strelce kot edini vpisal vezist italijanskega prvoligaša Rome Mohamed Salah, ki je z golom s prostega strela dosegel celo enega najlepših zadetkov v dosedanjem poteku prvenstva.

Zmaga in prvo mesto v skupini sta najuspešnejši izbrani vrsti v zgodovini afriškega pokala narodov (turnir je osvojila kar sedemkrat) vlila dodatno samozavest pred nadaljevanjem tekmovanja, obenem pa ponudila dokaz, da je znova konkurenčna najboljšim afriškim reprezentancam. Ni namreč skrivnost, da je turbulentno politično dogajanje v severnoafriški državi v preteklih letih negativno vplivalo tudi na tamkajšnji nogomet, saj je njihova reprezentanca brez nastopa ostala na zadnjih treh prvenstvih črne celine.

»Naše ambicije so zelo visoke,« je priznal Argentinec na klopi Egipta Hector Cuper. »Smo izredno vzhičeni in motivirani. Moje sporočilo egipčanskemu ljudstvu je, da se bomo borili tudi na naslednjih tekmah in poskušali dati vse od sebe,« je še dodal nekdanji trener Valencie in Interja, ki ga s svojimi izbranci v četrtfinalu čaka obračun z Marokom.

Po zmagi Egipčanov je postalo jasno, da bo tekmovanje končal Mali, ki bi v primeru poraza Egipta in uspeha proti Ugandi še imel možnosti za napredovanje. A Mali je zgolj remizirali (1:1), pri čemer velja omeniti, da je Uganda na dvoboju zabila sploh prvi gol na prvenstvu po letu 1978, izid 1:1 pa je bil celo najvišji v skupini, saj se je vseh preostalih pet tekem končalo z 0:0 oziroma 1:0. Neuspeh so v taboru Malija pospremili z ostrimi kritikami na račun neustrezne in razmočene igralne površine. »Zelenica je bila katastrofalna, neprimerna za igranje,« je bentil vezist Malija Yacouba Sylla, z njim pa se je strinjal tudi njegov selektor Milutin Sredojević. »To je bolj kot na nogomet spominjalo na vaterpolo.«

Afriški pokal narodov se bo nadaljeval že jutri, ko sta na sporedu četrtfinalna obračuna med Burkina Fasom in Tunizijo ter Senegalom in Kamerunom, dan kasneje pa se bodo za polfinalno vstopnico potegovali še DR Kongo in Gana ter Egipt in Maroko. Slednji je sicer že v torek poskrbel za manjšo senzacijo, saj je iz tekmovanja izločil branilca naslova in prvega favorita za naslov Slonokoščeno obalo, ki je proti Maroku izgubila prvič po letu 1994.