Donald Trump pospešeno izpolnjuje svoje predvolilne napovedi. Na sedežu ministrstva za domovinsko varnost, potem ko je podpredsednik ZDA Mike Pence zaprisegel novega ministra Johna Kellyja, je podpisal ukaz o gradnji zidu z Mehiko, ki je opredeljen kot ukaz za utrditev mejne varnosti, potem pa še ukaz o utrditvi notranje varnosti ZDA. V širši svetovni javnosti najbolj odmeva zid, za katerega še vedno trdi, da ga bo plačala ameriška južna soseda, čeprav je njegovo gradnjo ukazal v skladu z obstoječo zakonodajo iz leta 2006, ki predvideva tudi zapiranje vseh zajetih pri nezakonitem prečkanju meje, zaradi česar je ukazal pospešeno gradnjo centrov ali taborišč zanje.

V samih ZDA pa je bolj odmeval predsednikov ukaz o notranji varnosti, ki med drugim odreka zvezna sredstva mestom, ki ščitijo nezakonite priseljence pred zveznim pregonom. Tako imenovana mesta zatočišča so tista, ki so z ogromno večino volila za demokratsko kandidatko Hillary Clinton, med njimi denimo New York, kjer policisti ljudi ne sprašujejo o imigracijskem statusu, lahko pa pridobijo tudi posebno osebno izkaznico, oblikovano prav za nezakonite priseljence. Trump trdi, da takšna mesta povzročajo nepopravljivo škodo Američanom oziroma državi.

Da Mehika ne bo plačala zidu, je znova poudaril njen predsednik Enrique Peña Nieto in dodal, da kot državni voditelj prevzema polno odgovornost za zaščito države in njenih državljanov. Odločil se je tudi za odpoved srečanja s Trumpom, potem ko mu je slednji že v sredo po twitterju postavil svojevrsten ultimat, v katerem mu je sporočil, da njegov prihod v ZDA nima smisla, če Mehika ni pripravljena pokriti zahtevanega stroška. Pod vprašajem je zdaj še sporazum o prosti trgovini med državama, poimenovan Nafta, ki je tudi za Mehiko brezpredmeten, če ga ZDA ne nameravajo spoštovati.

Nova ameriška vlada po poročanju tamkajšnjega tiska pripravlja tudi zmanjšanje in celo ukinitev prispevkov ZDA za več agencij Združenih narodov in mednarodnih organizacij, ki priznavajo polnopravno članstvo palestinskim oblastem, in organizacij, ki podpirajo programe za splave. Med žrtvami Trumpovega naslednjega dekreta pa naj bi bil tudi pariški podnebni dogovor. Po svetu pa še odmeva njegova napoved o vzpostavitvi »absolutno varnih« območij v Siriji, o katerih je razpredal v pogovoru za televizijo ABC. de