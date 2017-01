V nemških in italijanskih Alpah bosta konec tedna alpski smučarski generalki pred svetovnim prvenstvom, ki bo februarja potekalo v bližnjih švicarskih Alpah. Slovensko alpsko smučanje je v Garmisch-Partenkirchnu, kjer se bodo na dveh smukih in veleslalomu merili moški, in Cortini d'Ampezzo, kjer bosta v soboto in nedeljo preizkušnji v hitrih disciplinah, doživelo številne bleščeče trenutke, ki jih bosta skušala oživeti Mariborčana Boštjan Kline in Ilka Štuhec.

Štuhčeva je blestela na včerajšnjem prvem treningu v Dolomitih, kjer je dosegla najhitrejši čas. Najbolj sta se ji približali Lara Gut in Lindsey Vonn. V preteklosti Štajerka v najbolj znanem italijanskem zimskem središču v Dolomitih ni blestela. Najboljša je bila lani, ko je zasedla 13. mesto v superveleslalomu in 17. v smuku, sicer pa od leta 2010, ko je v Cortini d'Ampezzo nastopila prvič, nikoli ni bila nižje od 21. mesta.

Kot kaže, je pogovor obrodil sadove Medtem ko je pripravljal analizo nastopa Ilke Štuhec na prvem treningu, si je trener Grega Koštomaj vzel nekaj minut, da je pojasnil najnovejše informacije okrog Mariborčanke. Vodilna tekmovalka v smukaškem seštevku svetovnega pokala je namreč v torek izpustila veleslalom v Cortini bližnjem San Vigiliu, da bi si pozdravila poškodbo gležnja, ki jo je staknila med vadbo v Garmisch-Partenkirchnu. »Poškodbo gležnja smo pozdravili do te mere, da med smučanjem ne čuti bolečin,« so bile spodbudne informacije Celjana. »Včerajšnji dan je bil res lep. Dolomiti so se pokazali v pravi idili, kakršna je napovedana tudi za današnji trening in konec tedna, tako da naj preizkušnji ne bi bili ogroženi.« Na vprašanje, ali je najhitrejša Slovenka na smučeh znova v formi, v kakršni je bila na začetku sezone, ko je serijsko zmagovala, je Koštomaj odgovoril: »V zadnjih dneh smo se odkrito pogovorili, kar je bilo po mojem mnenju ključnega pomena pri Ilkinem včerajšnjem smučanju. Bila je spet takšna kot na začetku sezone, torej sproščena, na smučeh pa je uživala. K temu stremimo na vsaki tekmi. Res, da je bila na zadnjem smuku svetovnega pokala na Bavarskem osma, na enem prej v Altenmarktu pa peta, a sta to vrhunski uvrstitvi. Zato ne bi govoril, da je bila Ilka v kakršni koli krizi. Na omenjenem sestanku smo se tudi dogovorili, da bomo skušali na vsaki tekmi pokazati maksimum ter ne preveč gledati v prihodnost.« Če je Štuhčeva v tej sezoni odlična v smuku, alpski kombinaciji, veleslalomu in slalomu, je superveleslalom edina disciplina, v kateri še ni dosegla najboljšega dosežka na športni poti, torej se na treh preizkušnjah še ni povzpela na zmagovalni oder. »Kar zadeva superveleslalom, vam lahko zatrdim, da ga treniramo tako kot druge discipline. Zadnja tekma v Garmisch-Partenkirchnu se je Ilki zaradi spleta številnih dejavnikov ponesrečila, naredili pa bomo vse, da bo že v Cortini zelo hitra,« pravi Koštomaj. Na vprašanje, kam bo ekipa Ilke Štuhec odpotovala na trening po preizkušnjah v Dolomitih, Celjan odgovarja, da se še niso odločili, ali bo zadnji januarski dan nastopila na paralelnem slalomu v Stockholmu ali ne.

Kilde razred zase Slovenska moška reprezentanca je bila včeraj na treningu na Bavarskem vnovič slaba. Najhitrejši je bil Boštjan Kline, ki se na terenu, kjer se je lani uvrstil na zmagovalni oder, ni znašel, saj se ni uvrstil niti med najboljšo trideseterico. V tej sezoni izjemno skromni Klemen Kosi in Martin Čater sta zasedla mesti na repu nastopajočih ter na progi Kandahar za več kot pet sekund zaostala za Aleksandrom Aamodtom Kildejem. Norvežan je lani v Garmisch-Partenkirchnu dobil doslej svojo edino smukaško preizkušnjo svetovnega pokala, na prvem treningu pa je v nasprotju s Klinetom našel lanske občutke ter tekmece prehitel za več kot sekundo. Danes bo Kilde na preizkušnji, ki bo nadomestila odpadli smuk v Wengnu, prvi favorit za najvišje mesto.

Alpsko smučanje v številkah Trening smuka za ženske v Cortini d'Ampezzo: 1. Štuhec (Slo) 1:38,22, 2. Gut (Švi) +0,05, 3. Vonn (ZDA) +0,22, 4. Stufer +0,43, 5. Brignone (obe Ita) +0,61, 6. Ross (ZDA) +0,94, 6. Goggia (Ita) in Kling (Šve) +0,96, 9. Mowinckel (Nor) +1,24, 10. Rebensburg (Nem) +1,25. Trening smuka za moške v Garmisch-Partenkirchnu: 1. Kilde 1:55,42, 2. Jansrud (oba Nor) +1,06, 3. Osborne-Paradis (Kan) +1,15, 4. Nyman +1,24, 5. Fill (Ita) +1,49, 6. Guay (Kan) +1,61, 7. Caviezel (Švi) +1,77, 8. Sander +1,81, 9. Ferstl (oba Nem) +1,86, 10. Striedinger (Avs) +1,90 – izpustil je vratca, 36. Kline +3,40, 52. Kosi +5,54, 54. Čater +5,90 – izpustil je vratca, Perko (vsi Slo) je odstopil.