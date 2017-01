Javni zavod Lekarna Ljubljana je imel pred leti namen kupiti poslovni prostor za novo lekarno v Socialnovarstvenem centru Litija (SVC Litija). A ker Lekarna Ljubljana za nakup ni pridobila soglasja svoje ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana, kupoprodajne pogodbe ni sklenila. Si pa je nakopala tožbo SVC Litija, ki od ljubljanskega lekarniškega zavoda terja poplačilo stroškov preurejanja poslovnega prostora za potrebe Lekarne Ljubljana. Ti po izračunih SVC Litija znašajo okrog 186.300 evrov.

Možnost dogovora zunaj sodišča?

»Lekarna Ljubljana tožbeni zahtevek v celoti zavrača, vendar ne izključuje možnosti dogovora,« so bili v ljubljanskem lekarniškem zavodu optimistični, da bi lahko vendarle našli skupno rešitev zunaj sodnih dvoran. Čeprav pogovori med sprtima stranema še potekajo, je sodišče včeraj vseeno zaslišalo nekaj oseb, da bi razjasnile okoliščine nastanka stroškov, ki jih Lekarna Ljubljana ne želi plačati. Preden bo sodišče lahko podalo svojo končno odločitev o tem sporu, bo o dogodkih povprašalo še direktorja Lekarne Ljubljana Marjana Sedeja.

Sedanji direktor družbe SVC Litija Ivan Matijević je na sodišču poudaril, da je pobudo za nakup prostora v litijskem centru dala Lekarna Ljubljana in da so prostor preuredili po njenem naročilu. Poudaril je, da se je SVC v sklenjeni predpogodbi ravno pred nastalo situacijo poskušal zavarovati s členom, v katerem piše, da se Lekarna Ljubljana zavezuje prodajalcu povrniti vse stroške, ki so nastali zaradi upoštevanja tehničnih zahtev kupca in preprojektiranja, če na koncu prostora ne odkupi.

Matijevićeve besede je potrdila tudi nekdanja direktorica Tatjana Kržišnik, ki je zagotovila, da so ravno zato izvajalci gradnje dobili stroga navodila, da morajo vsa dela, povezana s preureditvijo omenjenega prostora, v evidencah voditi ločeno. Tako Kržišnikova kot tudi litijski župan Franci Rokavec sta zagotovila, da se preurejanja prostora, ki je bil sprva namenjen kuhinji socialnovarstvenega centra, sploh ne bi lotevali, če ne bi Lekarna Ljubljana izrazila resne namere o nakupu te nepremičnine in kot pogoj postavila dokončanje prostora.