Zgodovina slovenskega filma nemara ne premore dolge vrste emblematičnih figur, toda eden tistih svojevrstnih ustvarjalcev, ki jim v njej pripada posebno mesto, je vsekakor scenarist in režiser Mako Sajko. Eden prvih formalno izobraženih slovenskih filmarjev je glavnino svojega opusa, ki sestoji predvsem iz kratkih dokumentarnih filmov, posnel v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja; njegovo delo je pozneje rahlo utonilo v pozabo, toda zanimanje zanj je po tistem, ko so mu leta 2009 podelili Badjurovo nagrado za življenjsko delo, spet oživelo.

Filmi, ki so kazali preveč

Do neke mere je bilo mogoče to obujeno zanimanje pripisati tudi vsebinam njegovih filmov, ki so tudi po več kot tridesetih letih delovale sila aktualno; pritegovale so ga namreč nekoliko »robne« družbene teme, kot so denimo prostitucija, samomori ali industrijsko onesnaževanje. In ker je Sajko spadal med tiste cineaste, ki jim uspe v dobrih desetih minutah – kolikor je trajala večina njegovih dokumentarcev – povedati »veliko ali celo preveč« (kot je nekoč zapisal Zdenko Vrdlovec), je imel zaradi tega kar precej težav z oblastmi, nekaj njegovih filmov tudi ni dobilo dovoljenja za javno predvajanje. »Pa sploh ni šlo za to, da bi hotel biti družbenokritičen ali kaj podobnega,« se povsem prostodušno spominja Sajko. »Trudil sem se le, da bi na film ujel realnost, ki me je obdajala.« Kar mu je očitno še predobro uspevalo.

Tudi sicer se zdi, da Mako Sajko (pred nekaj dnevi je dopolnil 90 let) ne čuti kakšne posebne želje po pretiranem slavljenju svojih filmov. Na torkovem večeru, ki ga je v čast njegovemu jubileju v Slovenski kinoteki pripravilo Društvo slovenskih režiserjev, se je po navdušenih komentarjih ob dokumentarcu Turnir pri Šumiku (1965), kjer prikazuje spopade jelenov v času parjenja, odzval precej ležerno: »Bolj od tega filma o jelenih bi bil zanimiv film o tem, kako smo ga naredili.« Nato je navrgel celo vrsto anekdot o tem, kako je filmska ekipa dva dni tavala po Pohorju, kako plašni jelenjadi niso mogli priti dovolj blizu, da bi jo lahko posneli, kako so košuto naposled privabili s cigaretami in kako so za snemalca zgradili posebno kletko, da bi ga (neuspešno) zavarovali pred ljubosumnim jelenom.