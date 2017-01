Odgovore najdemo v postopkih »odpravljanja« družbene lastnine. Vzporedno s tem procesom je potekal tudi plenilski pohod, ki ga je poganjal neizmeren pohlep. Politiki ga ni uspelo in ga tudi ni hotela ustaviti. Tožilstvo in sodstvo sta tedaj povsem odpovedali. Politikom na oblasti in onim v opoziciji je to ustrezalo. Specialno državno tožilstvo smo dobili šele leta 2012, na specialno sodišče za gospodarsko-bančni kriminal pa še čakamo.

Največja žrtev našega osamosvajanja je bil prav družbeni kapital. Posledično pa množica državljanov, ki so bili eksistenčno odvisni od gospodarne rabe družbenega kapitala. Milijarde, ki smo jih porabili za sanacijo bank, so majhen denar glede na vrednost plena, ki so ga plenilci prenesli na varno v tujino. Odtujeno je bilo premoženje, vredno najmanj 30 milijard evrov. Nekatere ocene navajajo celo dva- do trikratnik te vrednosti. Plen je bil res obilen, saj zajema nekaj letnih proračunov države. Po nareku Bruslja smo začeli kasneje prisilno prodajati še državno srebrnino (na primer Helios). Čeprav je »odpravljanje« družbene lastnine najbolj žalosten del zgodbe o našem osamosvajanju, politiki o tem molčijo kot grob. Da je bila mera polna, je takratna oblast zapovedala še izbris 27.000 prebivalcev Slovenije. Tudi to sramotno ravnanje je bilo izvršeno pred 25 leti. O tem dogodku ne govorimo.

Osamosvajanje je prineslo še en stresen pojav. Večina državljanov se sploh ni zavedala, da se poleg plenjenja dogaja nekaj enako usodnega. Na odprta vrata je v naš vsakdan vstopila dvojčica plenilske prakse, revščina. Sčasoma je dobila lastnosti sistemskega pojava. Vsaka vlada od osamosvojitve naprej je pojavu revščine še nekaj dodala. Najbolj se je »izkazala« Pahorjeva vlada, ki je z eno samo potezo čez noč 80.000 otrokom in šolarjem ukinila tople malice, kosila in subvencije. Prav bi bilo, da se volilci spomnijo na ta »dosežek«, ko bodo odločali o drugem Pahorjevem predsedniškem mandatu.

V množici revnih je kar 56.000 otrok in vsak peti (skupno 78.000) upokojenec se je znašel pod pragom revščine. Vsak sedmi Slovenec se otepa z revščino. Politiki pa se še kar sprenevedajo, kot da v Sloveniji ni revščine. Vsi politiki brez izjem ravnajo, kot da državljani nimamo pravice izvedeti, zakaj smo namesto v obljubljeno blagostanje zakorakali v sistemsko revščino. Napovedi so slabe: obseg revščine se bo še povečal. Politiki tega še vedno ne razumejo. Drugače si »cirkusa« v DZ ob predlogu širjenja pravice otrok do toplega obroka ne da razlagati. Čeprav je šlo za naše otroke in le za vrednost tri milijone evrov na leto, je šele apel civilne družbe »predramil« poslance.

Državljani smo upravičeno zaskrbljeni. Kdo drug kot izvoljeni predstavniki ljudstva bi moral imeti pred očmi dejstvo, da je revščina neustaven pojav? Tako meni ustavni pravnik dr. Andraž Teršek. Njegovemu mnenju lahko le pritrdimo, saj revščina dobesedno odpravlja socialno državo, socialne pravice in socialno pravičnost. Od zapovedane (2. člen ustave) socialne države se vse bolj oddaljujemo. Razslojevanje v državi se povečuje. In kaj o tem meni ljudstvo, ki ima v Sloveniji (3. člen ustave) vendarle oblast? Ali ni že čas, da začnemo resno razmišljati o uvedbi primerne izpeljanke temeljnega univerzalnega dohodka (TUD) slovenskih državljanov?

Janez Krnc, Litija