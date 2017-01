Ljudje takšnim informacijam in lažem z lahkoto nasedajo. Namen zlobnosti pa je žal vsekakor dosežen. Predsednik veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič je pošten in pokončen mož. Plamteč domoljub in iskren pri svojem delovanju. Na njegovo zahtevo je z Morsa prejel izpisek vseh izplačil in je v štirih letih dobil 6840 evrov. Razlika je več kot očitna, izrečene laži pa na dlani. Ladislav Lipič je tudi moj predsednik in če žalite njega in širite laži proti njemu, žalite tudi nas ostale veterane, ki smo združeni v zvezo z več kot 25.000 člani. Nekoliko zamerim Morsu, da se za svojega nekdanjega pripadnika in načelnika GŠSV ne zavzamejo in javno ne povedo resnice. To me kot člana veteranske in častniške organizacije zelo moti.

Odbor za obrambo je postal poligon za obračunavanje, obrekovanje, žaljenje, podtikanja, nabiranje političnih točk in predvsem za širjenje laži. DZ bi moral odločno ukrepati, ne glede na opevano demokracijo, saj to, kar si lahko privoščijo člani stranke SDS na tem odboru, presega mejo dobrega okusa in zdravega razuma in z demokracijo nimajo nič skupnega. Kdor ni pripadnik SDS in misli s svojo glavo, je petokolonaš in ne vem kaj še vse. Koalicijski poslanci so tiho ali pa obstruirajo sejo, pripadniki Slovenske vojske so tam kot kakšni nebogljeni šolarčki, ki morajo poslušati nauke in nebuloze posameznih nastopačev in kričačev. To se mora v hramu demokracije takoj nehati. Po svoje pa tudi verjamem, da se generalom upira spuščati se na tako nizek nivo primitivnega komuniciranja.

Za zresnitev in predvsem streznitev nekaterim članom odbora priporočam branje knjige z naslovom Kaj nam pa morete avtorja Matjaža Frangeža. Potem se bo vaš napuh zagotovo precej polegel.

Srečko Križanec, predsednik veteranov občine Štore