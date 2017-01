Nogometni klub Olimpija je v procesu popolne prenove šampionskega moštva, ki se je v minuli sezoni po 21 letih povzpelo na prestol. Stožice zapuščajo ključni slovenski nogometaši, ki so še v jesenskem delu prvenstva sestavljali hrbtenico državnih prvakov. Ob kadrovskem viharju se porajajo vprašanja, kakšna bo odslej podoba ljubljanskega prvoligaša. Zaradi številnih sprememb bo pred velikim izzivom tudi trener Luka Elsner, ki pri prenovi igralskega kadra ni imel veliko vpliva.

Negotovi statusi igralcev

Potem ko je predsednik kluba Milan Mandarić na vitalen položaj športnega direktorja vrnil Ranka Stojića, je postalo jasno, da bo Olimpija pozimi prevetrila igralski kader. Ljubljančani so doslej ostali brez obeh osrednjih branilcev Dejana Kelharja in Antonia Delamea Mlinarja, odšel je tudi rezervni vratar Darko Brljak, najodmevnejši pa je bil prestop fantazista Mihe Zajca v italijansko ligo, za katerega bi Olimpija po koncu sezone nemara iztržila višjo odškodnino kot slaba dva milijona evrov v primeru prodaje v Empoli. V naslednjih dneh se Olimpiji obeta še več odhodov, saj ima negotov status vsaj še pet igralcev. Reprezentant Rok Kronaveter je že takoj po koncu jesenskega dela prvenstva izrazil željo po odhodu. Zaradi spora z navijači je še toliko bolj odločen o preizkusu v tujini, kar nam je v telefonskem pogovoru potrdil tudi Mandarić. Če je Olimpija že izgubila dvojec v obrambi, bi odhoda Zajca in Kronavetra pomenila tudi obglavljenje zvezne vrste, ki je bila doslej najmočnejši del moštva.

Očitno je preteklost Olimpije tudi kapetan Darijan Matić, ki naj bi se po naših informacijah želel preizkusiti v trenerskih vodah. Z odhodom iz kluba se spogledujeta tudi nekdanji reprezentant Andraž Kirm in napadalec Etien Velikonja, ki bi lahko že v teh dneh zapustil Stožice in se preselil v Turčijo. Prav tako ni znano, ali bodo zeleni dres še vedno nosili Julius Wobay, Aljaž Krefl in Leon Benko, govori pa se tudi, da bo moštvo poleti zapustil branilec Nemanja Mitrović, ki se vrača po hudi poškodbi.