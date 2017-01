Jasno z Andrejem Velkavrhom: Brez satelitov “zmrznemo”

Včasih je prav zanimivo gledati Slovenijo s satelita, iz vesolja. Pogledov iz letal smo, vsaj večinoma, že vajeni oziroma so nekako postali del naše kolektivne zavesti. V vesolje pa le ne gremo ravno vsak ponedeljek. Imamo pa tehnologijo, ki nam omogoča, da spremljamo poglede oziroma prizore, ki jih uzre satelitska kamera. Kako samoumevno je to postalo, kajne? In če slučajno odpove računalnik in na spletni strani ni satelitske slike, se čutimo skoraj bosi.