Okrogle številke pomenijo tudi določeno mero zanosa. Medijska odmevnost namreč pritegne tudi pozornost običajnih ljudi, ki se dnevno ne ukvarjajo z borznimi novicami. Povečana pozornost pritegne tudi nove vlagatelje, ki so ob pomanjkanju novic stali ob strani. Pogosto se tako zgodi, da zaradi evforije na trge pride svež denar, ki vrednosti delniških indeksov potisne še višje. Za podvojitev vrednosti je indeks potreboval 17 let in deset mesecev, ko je poln evforije 29. marca 1999 prvič zaključil nad vrednostjo 10.000 točk.

Indeks Dow Jones Industrial je bil prvič objavljen 26. maja 1896 in je drugi najstarejši indeks na svetu. Indeks Dow Jones Transportation je bil prvič objavljen leta 1884 v dnevnem časopisu Customer's Afternoon Letter, ki je bil predhodnik časopisa The Wall Street Journal. Ker indeks transportnih delnic ni predstavljal celotnega gospodarstva, sta Charles Dow in Edward Jones leta 1896 želela ustvariti indeks največjih industrijskih podjetij, ki bi bolj transparentno predstavljal dejansko stanje na kapitalskem trgu. Na začetku je bilo v indeks vključenih 12 podjetij. Od originalnih 12 je danes v indeks vključeno samo še eno, in sicer General Electric. Ostalih 11 podjetij je bilo prevzetih (med drugim so danes lastniki Unilever, Michelin in U. S. Steel) ali pa so bila zaradi monopolnega položaja razdeljena na več podjetij. Od leta 1907 je v indeks vključenih 30 podjetij. Vsega skupaj je bil indeks spremenjen 51-krat, nazadnje leta 2015, ko je Apple zamenjal AT & T.

Indeks je v celotni zgodovini v povprečju rasel 5,4 odstotka letno, pri čemer pa v ta donos niso vključene dividende. V povprečju se je vrednost indeksa podvojila v 12 letih in 4 mesecih. Najdlje je indeks za podvojitev vrednosti potreboval med leti 1901 in 1925 ter med leti 1959 in 1983, ko je obakrat potreboval 24 let in pol. Najhitreje je za podvojitev potreboval med leti 1926 in 1929 ter med leti 1995 in 1999, ko je bilo za podvojitev dovolj 3 leta in 4 mesece. V obeh primerih je kmalu za tem sledila korekcija. Prvič v obliki velike depresije, drugič pa v obliki poka tehnološkega balončka. Indeks je od svojega nastanka (120 let) 79 koledarskih let zaključil pozitivno in 41 let negativno. Najvišjo rast je dosegel leta 1915, ko je pridobil 81,7 odstotka, najvišji padec pa leta 1931, ko je izgubil 52,7 odstotka. V letih, ko je indeks beležil pozitivno rast, je ta v povprečju znašala 19,1 odstotka. Nasprotno je indeks v letih z negativno rastjo v povprečju izgubil 14,9 odstotka vrednosti.

Če je zgodovina ogledalo prihodnosti, lahko pričakujemo, da se bo indeks Dow Jones Industrial okoli leta 2030 spogledoval z vrednostjo 40.000 točk.