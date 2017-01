Bilo je pred sedmimi leti. Michael Scofield, glavni junak serije Pobeg iz zapora, je umrl med reševanje Sare. Pika. Stresla ga je elektrika, povrh vsega pa je imel še tumor, ki mu je dovoljeval le nekaj dni življenja. Skratka, ubit je bil dvakrat. Pa se je zdaj, ko je televizija Fox na plan spustila napovednik za peto sezono serije, ki bo na spored prišla 4. aprila, vseeno izkazalo, da je Michael še vedno živ. In da bo spet bežal iz zapora. Vse po starem, torej.

»Umrl sem pred sedmimi leti in pustil za sabo ženo, sina in brata. A mrtvi govorijo, če poslušate,« v napovedniku pravi Michael, ki ga še vedno igra Wentworth Miller, z njim pa se vračajo tudi drugi liki, med njimi Michaelov brat Lincoln Burrows (Dominic Purcell) in Sara, s katerima se bodo gledalci po sedmih letih odsotnosti serije podali na pot okrog sveta. Vse, tudi nesmrt Michaela, bo, kot obljubljajo televizijski šefi, imelo svojo logično razlago, ki ji bomo lahko verjeli, kar pomeni, da bo pojasnjeno tudi, kako Michael ni doživel dokončnega konca kljub tumorju in električnemu udaru. To je producentom serije in scenaristom enkrat že uspelo. V preteklosti so v Pobegu iz zapora namreč ubili že Michaelovo ljubezen Saro, ki jo igra Sara Tancredi, menda zato, ker igralka ni bila zadovoljna s pogodbo, nato pa so njen lik spet obudili, češ da je bila njena smrt zaigrana in je bila Sara samo na begu. Pojasnilo morda ni bilo najverjetnejše, a je bilo veselje gledalcev nad njeno vrnitvijo večje od nelogične razlage.