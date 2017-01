V novem tekmovanju bo nastopilo 55 reprezentanc, ki bodo razvrščene v štiri lige (A, B, C, D), vsaka pa bo razdeljena še na štiri skupine s po tremi ali štirimi reprezentancami.

V najmočnejši ligi A bo 12 reprezentanc razdeljenih v štiri skupine, v vsaki bodo tri reprezentance. Zmagovalci skupin se bodo uvrstili na zaključni turnir lige narodov leta 2019.

Jakostne lestvice bodo narejene na podlagi novembrske Uefine lestvice, so razkrili na današnjem izvršnem odboru Uefe.

Uefina liga narodov bo na sporedu septembra, oktobra in novembra 2018, reprezentance bodo igrale šest tekem. Zaključni turnir bo na izločanje, najprej polfinale in zatem finale.

Željo so izrazile nogometne zveze

»Nacionalne nogometne zveze in selektorji reprezentanc so potožili, da prijateljske tekme njihovim ekipam bolj škodijo, kot koristijo. V ligi narodov bodo reprezentance imele na voljo več kvalitetnih in tekmovalnih tekem, za reprezentance iz srednjega in nižjega razreda po kakovosti pa tekmovanje nudi priložnost za uvrstitev na Euro,« so sporočili iz Uefe.

EP 2020 bo prvič v zgodovini v 13 mestih po različnih delih Evrope. Tekme bodo v Bakuju, Bruslju, Koebenhavnu, Münchnu, Budimpešti, Dublinu, Rimu, Amsterdamu, Bukarešti, St. Peterburgu, Glasgowu in Bilbau, polfinale in finale pa bo v Londonu.