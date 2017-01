Nekdanji razvpit stečajni upravitelja Mure Branko Đorđević je zaradi nevestnega dela pri osebnem stečaju in oškodovanja upnice Janje Likovič moral sesti na zatožno klop žalskega sodišča. Likovičeva je bila namreč pred leti oškodovana, ker je Đorđević kot stečajni upravitelj v osebnem stečaju njenega moža, njeno polovico hiše, ki je bila vredna najmanj 165.000 evrov, prodal le za 17.000 evrov in to Francu Omerzu, pa čeprav je imela Likovičeva predkupno pravico. V poročilo, ki ga je predložil stečajnemu sodišču pa zapisal, da je bila Likovičeva takrat plačilno nesposobna, čeprav te ocene ne bi smel podati, pač pa je bila njegova dolžnost le izpolnjevati obveznosti, ki mu jih nalaga zakon. Ker je prodal polovico družinske hiše brez njene vednosti, je Likovičeva Đorđevića tožila in na prvi stopnji tožbo tudi dobila. Tudi sodišče je namreč razsodilo, da je Đorđević kršil insolvenčni zakon, ker je iz stečajne mase prodajal polovico družinske hiše. Đorđević se je na sodbo pritožil, višje sodišče pa jo je razveljavilo in sojenje vrnilo na začetek. Ponovna obravnava je bila razpisana decembra, a na prošnjo oškodovanke tudi prestavljena in naj bi se začela februarja.

Zapleti tudi zaradi predsednika sodišča Tokrat Đorđevića po uradni dolžnosti zaradi nevestnega dela preganja tudi tožilstvo, a se je na današnjem sojenju zapletlo že na začetku. Đorđevićev zagovornik Tomaž Bromše je sodnici povedal, da sploh ni bil vabljen na obravnavo, pa čeprav je sodišču predložil pisno pooblastilo za zastopanje, prav tako pa na uradnem zaznamku o zaslišanju osumljenca ni bilo njegovega podpisa. Dušan Mohorko, ki zastopa oškodovanko Janjo Likovič, zaradi katere Đorđevića po uradni dolžnosti preganja tožilstvo, pa je sodnici predlagal, da se pristojnost sojenja prenese izven celjskega sodnega okrožja in to zato, ker je Đorđević v preteklosti o vseh postopkih poročal takratnemu stečajnemu sodniku Matevžu Žuglju, ki je danes predsednik celjskega okrožnega sodišča in je tudi vabljen kot priča v omenjeni zadevi. Likovičeva je namreč listine o domnevnih špekulativnih poslih Đorđevića poslala na vlado, vlada pa na ministrstvo za pravosodje. Minister je listine proučil in aprila 2015 predlagal zbornici upraviteljev, da zoper Đorđevića uvede disciplinski postopek. Septembra istega leta je zbornica izdala sklep o začetku postopka, a do njega še vedno ni prišlo, saj na zbornici čakajo na preostale razsodbe v tej zadevi. To pa ni edini postopek, v katerem se Đorđevića omenja kot domnevno spornega stečajnega upravitelja. Zapleta se tudi pri stečaju družbe Granit, kjer naj bi prišlo do izčrpavanja Kamnoloma Poljčane. Slednjega je julija 2016 od družbe Granit za 7,5 milijona evrov kupilo podjetje Kit-Ak Gradnje v lasti Andreja Kitaka, ki je po nakupu ugotovil, da v kamnolomu ni toliko rudnin, kot je zatrjevala ena od cenitev in je zato zahteval nižjo kupnino, zaradi suma o nezakonitem izčrpavanju kamnoloma pa sprožil tudi tožbe in kazenske ovadbe.