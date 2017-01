Na celjskem okrožnem sodišču je na zatožno klop danes ponovno sedla ena najbolj znanih slovenskih zapornic Hilda Tovšak. Do zdaj je odslužila približno polovico od skupaj osmih dosojenih let zaporne kazni v več kazenskih zadevah, ki pa jim še ni videti konca.

Naročila dela in jih ne plačala

Tokrat bi se morala pred sodnico Marjano Topolovec Dolinšek zagovarjati zaradi poslovne goljufije in zavajanja upnikov, ki so ostali brez plačila za opravljeno delo. Družbi Tames je namreč s tem, ko jim je naročila, ne pa tudi plačala elektro in strojna dela na skladiščno poslovnem objektu, ki ga je družba Vegrad gradila v Ljubljani, povzročila za 193.000 evrov škode. Družbi Zeko, ki je prevzela slikopleskarka dela v Celovških dvorih in v hiši Simone Dimic, pa 165.000 evrov. Dela je namreč kot direktorica Vegrada obema družbama naročila kljub temu, da je bil Vegrad konec leta 2008 in v začetku leta 2009 že insolventen in je tako vedela, da opravljena dela ne bodo mogla biti plačana.

A Tovšakova se v tej kazenski zadevi ni čutila krive in se vse do današnjega predobravnavnega naroka s tožilstvom ni pogajala o morebitnem priznanju krivde in podpisu sporazuma. Ko se je tokratna obravnava začela, pa je tožilec Stanislav Pintar za obdolženo, v primeru, če bi bila pripravljena priznati krivdo, predlagal dve leti zapora z možnostjo pogojne odložitve. Kar z drugimi besedami pomeni zgolj pogojno kazen. Tožilec je predlog obrazložil z besedami, da je Tovšakova v vseh dosedanjih kazenskih postopkih doumela, da je ravnala napak in tudi korektno sodelovala v vseh postopkih.

Tovšakova je zatem sodnico prosila, če se lahko posvetuje s svojim zagovornikom Dušanom Tankom in skupaj sta za nekaj minut sodno dvorano zapustila. Ko sta se vrnila, pa je Tovšakova sodnici dejala, da se ne more odločiti, kaj naj naredi in jo zato prosila za preložitev naroka, da bo lahko v miru razmislila, kaj in kako. Sodnica ji je ugodila in narok preložila na 13. februar.