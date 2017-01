Če je res, kar trdi specializirano tožilstvo, potem je bil 35-letni policist Gregor Makovec vse, kar predstavnik zakona ne bi smel biti: preprodajal naj bi tablete, ki spadajo med prepovedane droge, si od v službi zaseženih mamil na skrivaj vzel kak zavitek, dajal koristne informacije vlomilcem, v zameno za podkupnino pomagal pri »zaigrani« prometni nesreči. Danes bi morali začeti sojenje, a so obravnavo zadnji hip preklicali. Preložili so jo na prihodnji četrtek, ko bosta na zatožno klop sedla tudi njegova prijateljica in policijska kolegica Barbara Šuštar ter Armin Vezirović. Soobtoženi Zoran Kusić je nezakonitosti priznal že na predobravnavnem naroku: dobil je enoletno pogojno kazen, a mu ne bo treba za rešetke, če v dveletni preizkusni dobi ne zagreši novega kaznivega dejanja. Policist Makovec in policistka Šuštarjeva seveda ne nosita več modrih uniform.

Tablete za Metelkovo

Da so Makovcu prišli na sled, gre zahvala njegovemu kolegu s PP Domžale; na področju prepovedanih drog sta skupaj začela delati septembra 2014 in Makovec mu je bil dodeljen za mentorja. Sčasoma sta razvila tudi prijateljski odnos: obtoženi mu je večkrat razlagal o svojih, včasih precej spornih delovnih metodah ali pa o tem, kako sta s kolegom, ko je bil še na PP Ljubljana Moste, uživala kokain. Sodelavec njegovih besed ni jemal pretirano resno, dokler se ni sam prepričal, da se dogaja nekaj nenavadnega – to je prijavil tudi pristojnim.

Ti so stvarem hoteli priti do dna, začeli so tajno opazovanje, pod drobnogled vzeli Makovčeve telefonske pogovore, elektronsko komunikacijo in podobno. Tako je nastala obtožba, ki mu očita neupravičeno proizvodnjo in promet z drogami, omogočanje uživanja mamil, kaznivi dejanji podkupnine, zlorabo uradnega položaja in protipravno prilastitev stvari ob preiskavi. Najprej droge: v hišni preiskavi, ki so jo marca predlani opravili v Archinetovi ulici v Ljubljani, so policisti, med njimi Makovec, zasegli 22 zavitkov heroina. Drogo so dali v vrečko za zavarovanje materiala, ki pa naj bi jo nato Makovec skrivoma strgal in vzel najmanj 0,8 grama heroina. Tri dni pozneje naj bi v Domžalah neugotovljeno količino heroina izročil dvema odvisnikoma.

Povezal naj bi se tudi s Kusićem, ki je dobavljal zdravila za ljubljansko Psihiatrično kliniko. Ta mu je ponudil, da lahko priskrbi tablete dormicum, apaurin in xanax. Makovca je menda zanimal dormicum. Cena: en evro za eno tableto. Policist naj bi rekel, da jih lahko na črnem trgu proda po 2,5 evra, in naročil najprej vzorec, potem pa še nadaljnjih 160 tablet. Vezirović naj bi nato poskrbel, da so končale pri kupcih, odvisnikih na ljubljanski Metelkovi. Makovcu naj bi namreč zagotovil, da jih tam lahko proda tudi tisoč.