Medobčinsko društvo delovnih invalidov občin Bled in Radovljica ima okoli 500 članov, sedež pa v Radovljici. V štiri leta dolgem mandatu naj bi nekdanja predsednica po podatkih policije v več kot dvesto primerih škodila društvu, ki ga je vodila. Ovadili so jo zaradi kaznivih dejanj ponarejanja listin in izneverjenja, škode pa je po njihovih izsledkih za nekaj tisočakov. Društvo naj bi oškodovala pri članarinah, potnih stroških, organizaciji srečelovov, sejninah in tudi oddaji počitniških zmogljivosti. Zneski oškodovanj so se v posameznih primerih gibali od nekaj evrov do več kot tisoč evrov.

Policija je javnost seznanila, da je nekdanjo odgovorno osebo naznanilo društvo, ki je očitno pri pregledu poslovanja odkrilo zlorabe. Vendar pa društvo, ki je v zadnjih desetih letih sicer prejelo okoli 38.000 evrov proračunskih sredstev, pojasnil o svojem poslovanju ne daje. »Odločili smo se, da do konca policijske preiskave ne dajemo izjav,« je povedal sedanji predsednik društva Bogdan Nadižar, ki je odklonil tudi posredovanje sicer javnih podatkov o poslovanju društva, ki pa je po njegovem mnenju dobro.

Iz zanesljivih virov v društvu smo izvedeli, da je kaznivih dejanj osumljena predsednica društva v času od leta 2010 do 2014 Valerija Keršič. Gre sicer za javnosti znano publicistko, ki se je ukvarjala tudi z novinarstvom in bila aktivna na različnih področjih civilne družbe. Skušali smo pridobiti tudi njen odziv na policijsko ovadbo, a njena telefonska številka ni bila dosegljiva. Za obe očitani kaznivi dejanji je predvidena zaporna kazen.