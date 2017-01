Ko se je soustanovitelj Tesle Elon Musk kot del svetovalne ekipe pridružil ekipi Donalda Trumpa, je bilo to za večino presenečenje. Kajti še nekaj mesecev prej je tvital, da se mu Trump ne zdi dober za predsednika. Od tedaj glasno hvali predsednika in njegove odločitve ter celo trdi, da je »glas razuma Donalda Trumpa«. V nedavnem intervjuju za portal Gizmodo je dejal, da se Trump ne odziva na kritiko in proteste, »bolje je imeti odprte kanale komunikacije«. Član Trumpove svetovalne ekipe je tudi šef Uberja Travis Kalanick. Toda uporabniki njegovih storitev s to odločitvijo niso bili zadovoljni in so pred centralo podjetja v San Franciscu glasno protestirali.

Vozniki Tesle tega niso storili. Prav tako je Musk Trumpu bolj podoben, kot se zdi. Poleg velikosti ega in obsedenosti s tvitanjem ga s predsednikom druži še ideja velike Amerike. Prav zdaj v Nevadi gradi Gigafactory, tovarno akumulatorjev za električne avtomobile, ki bo zaposlovala 6000 ljudi. Načrtuje pa še podobne megaobrate v Kaliforniji. To se sklada s Trumpovo idejo obnove ameriške industrije. V zameno lahko Musk pričakuje ugodne davčne olajšave, ki mu jih je sicer zagotavljala že Obamova administracija, a ne zaradi posla, temveč na račun skrbi za okolje. Donaldu Trumpu pa lahko ponudi še osvajanje vesolja s projektom SpaceX. Kaj je lahko bolj grandioznega kot Američani na Marsu. Res pa je, da pri tem Musk in Trump nista popolnoma usklajena: tehnobogataš si želi, da bi lahko v svojem vesoljskem programu zaposlil več tujcev, a jih zaradi birokratskih ovir ne more. Vprašanje je, ali mu bo pri tem predsednik pomagal.

Oba si delita še eno idejo: o megagradnjah. Trump bi gradil zidove, Musk pa predor. Že leto dni zbira vso potrebno dokumentacijo, da bi zgradil tunel v Los Angelesu, ki bi potekal od parkirišč kampusa SpaceX pa skorajda do letališča. Razlog: strašno ga živcira mestni promet, ki bi se mu z vožnjo po predoru izognil. Če se bo tunel v Los Angelesu obnesel, napoveduje gradnjo predorov tudi v drugih mestih.