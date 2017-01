Nižja bonitetna ocena bonitetne hiše Moody's kaže na to, da Agrokor ni tako stabilno podjetje, kot so investitorji mislili do sedaj.

Težave zanikajo, hrvaški minister verjame v Agrokor V Agrokorju zanikajo, da so v finančnih težavah in pravijo, da širijo svojo dejavnost. Tudi hrvaški minister za finance Zdravko Marić je dejal, da je seznanjen s stanjem v skupini Agrokor in zato verjame, da je hrvaški koncern v dobrem stanju in da mu ne grozi stečaj, Agrokor je največji delodajalec na Hrvaškem, zaposluje pa skoraj 60.000 ljudi.