»Kako boš zmogla sama? Ta svet je grozno velik, dekle, tokrat si čisto sama,« so bile uvodne besede skladbe, s katero se je med letoma 1970 in 1977 začenjala televizijska serija The Mary Tyler Moore Show. V njej smo spremljali prigode televizijske producentke, ki v nasprotju z drugimi ženskimi televizijskimi liki ni bila poročena, ni imela otrok in svojega življenja ni usmerjala z željo, da bi kaj o tega dosegla. Imela je kariero, lepo stanovanje, dobro prijateljico ter sodelavke in sodelavce, ki so bili včasih nadležni, a pogosto tudi opora, ki jo je potrebovala.

Lik producentke Mary Richards je na ameriško televizijo prišel v času drugega vala feminizma, in čeprav je veljala za feministično ikono tistega časa, igralka ni bila zagrizena feministka, kot bi od nje pričakovali. Kot je povedala leta 2013, naj bi jo v 70. letih k delovanju v feminističnem gibanju vabila celo Gloria Steinem, a je Mary Tyler Moore to zavrnila, saj je menila, da bi morale ženske dati prednost vzgoji otrok, ne pa karieri. Kljub temu je lik Mary Richards odpiral teme, kot so kontracepcija, enako plačilo za enako delo in aktivno spolno življenje zunaj zakona. Ni pa smela biti ločenka.

Raje enako plačilo kot ločitev Serijo, katere producenta sta bila Mary Tyler Moore in njen mož Grant Tinker, sta postaji CBS sprva predstavila kot serijo o nedavno ločeni ženski, ki hodi v službo in živi sama. Čeprav je bila ideja vodstvu všeč, so imeli pomisleke glede ločitve, teme, ki je bila takrat praktično prepovedana televizijska tema, dodatno pa jih je skrbelo, ker je Mary Tyler Moore pred tem igrala v priljubljeni seriji The Dick Van Dyke Show, kjer je igrala Van Dykovo ženo Lauro. Ideja, da bi občinstvo mislilo, da sta se Laura in Dick ločila, je bila nesprejemljiva, zato so scenarij spremenili tako, da je Mary res samska, a se je razšla z zaročencem še pred poroko. Tudi ko je Mary Tyler Moore igrala gospodinjo in ženo slavnega Van Dyka, je premikala meje televizije. Če je kot televizijska producentka spreminjala podobo samskih žensk, je v Dick Van Dyke Showu meje premikala že samo s tem, da je kot gospodinja nosila hlače, ne pa visokih pet in razkošnih kril. Odločitev, ki je sprva nekoliko razburila vodstvo televizije in sponzorje, je prek dogovora, da bo v hlačah zgolj v enem prizoru na oddajo, pozneje postala stalnica. Protestov, ki so jih napovedovali na CBS, da bo gledalke motilo, kako dobro je Mary videti v hlačah, pa ni bilo.