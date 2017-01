Da denar v športu le ne pomeni čisto vsega, v zadnjih tednih dokazujejo košarkarji Crvene zvezde. Beograjsko moštvo je namreč v torek z visoko zmago na gostovanju pri Baskonii zabeležilo že šesti zaporedni uspeh v najelitnejšem evropskem tekmovanju in sedmega na zadnjih osmih tekmah. S tem si je enajst krogov pred koncem močno izboljšalo možnosti za preboj v četrtfinale, navijači rdeče-belih pa na podlagi fenomenalnih predstav sanjajo celo o četrtem mestu, ki bi jim v izločilnih bojih za uvrstitev na zaključni turnir četverice prineslo prednost domačega terena. Slednje bi bilo prava senzacija, saj ima trener Dejan Radonjić na voljo daleč najcenejše moštvo v evroligi – vredno naj bi bilo »le« okoli 2,4 milijona evrov.

»Čaka nas obračun s trenutno najbolj vročo ekipo v evroligi,« je pred tekmo s Crveno zvezdo dejal trener Baskonie Sito Alonso, ki pa je v svoji glavi vseeno računal na uspeh pred domačimi navijači. A Beograjčani v tem trenutku zares delujejo kot pravi stroj, ki pred seboj melje vse. V Vitorii, kjer je Baskonia letos klonila le proti Olympiacosu, so že ob polčasu vodili s 23 točkami razlike in tekmo nato mirno pripeljali do konca. Arhitekt odlične Zvezdine igre, kjer vsak posameznik natančno ve, kaj mora početi na parketu, je trener Dejan Radonjić, ki ga v svoje vrste že snubijo številni evropski velikani. Ker bo Beograd v prihodnji sezoni gostil zaključni turnir četverice v evroligi, v klubu že snujejo načrt, s katerim želijo 46-letnega Črnogorca prepričati, naj vsaj še eno sezono vztraja na klopi Crvene zvezde.

Novo priznanje pa je v ponedeljek zvečer prejel še ne 18-letni Luka Dončić. Slovenski košarkarski biser je priznana španska revija Gigantes del Basket izbrala za najboljšega mladega košarkarja v tamkajšnjem prvenstvu. Ljubljančan sicer na včerajšnji evroligaški tekmi Madrida proti Bambergu ni igral, saj si je konec tedna proti Valencii rahlo poškodoval levo stegensko mišico.

Evroliga 19. krog: A. Efes – Darušafaka 93:81, Bamberg – Real Madrid 89:91 (Dončić zaradi poškodbe ni igral), Baskonia – C. zvezda 69:87 (Blažič 5 v 16 minutah), Kazan – Fenerbahče 81:86, Galatasaray – Maccabi 102:63, Žalgiris – CSKA 79:74, Panathinaikos – Barcelona 71:65, Milano – Olympiacos sinoči. 1. CSKA 19 14 5 1671:1513 33 2. Real Madrid 19 14 5 1644:1512 33 3. Olympiacos 18 13 5 1417:1311 31 4. Fenerbahče 19 12 7 1459:1442 31 5. C. zvezda 19 11 8 1425:1387 30 6. Panat. 19 11 8 1431:1401 30 7. Baskoni 19 11 8 1526:1504 30 8. Darušafaka 19 10 9 1513:1512 29 9. A. Efes 19 9 10 1568:1577 28 10. Barcelona 19 8 11 1368:1421 27 11. Bamberg 19 7 12 1501:1509 26 12. Žalgiris 19 7 12 1495:1547 26 13. Kazan 19 7 12 1481:1549 26 14. Galatasaray 19 6 13 1517:1605 25 15. Maccabi 19 6 13 1492:1589 25 16. Milano 18 5 13 1450:1579 23 20. krog, danes ob 18.45: Fenerbahče – Galatasaray, ob 19. uri: C. zvezda – Panathinaikos, ob 20.05: Maccabi – Kazan, jutri ob 18. uri: CSKA – A. Efes, ob 18.45: Darušafaka – Žalgiris, ob 19. uri: Barcelona – Baskonia, ob 20. uri: Olympiacos – Bamberg, ob 21. uri: Real Madrid – Milano.